"Debout à un siège imaginaire, uriné": À Pee-Gate, les avocats dénoncent l’interdiction de vol

Après la décision d’Air India d’interdire à Shankar Mishra, qui aurait uriné sur une co-passagère âgée, de voler avec la compagnie aérienne pendant quatre mois, son équipe juridique a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec les conclusions du comité et qu’elle était déjà en train de faire appel de cette décision. conformément à la DAC DGCA pour les passagers indisciplinés.

Jeudi, Air India a interdit à Shankar Mishra de voler avec la compagnie aérienne pendant quatre mois après qu’un comité interne a déterminé qu’il était un passager indiscipliné qui aurait uriné sur un co-passager. Ses avocats Ishanee Sharma et Akshat Bajpai ont déclaré: “Nous respectons l’autorité et le mandat de la commission d’enquête interne, mais nous ne sommes pas d’accord avec leurs conclusions et sommes déjà en train de faire appel de cette décision conformément au DAC DGCA pour les passagers indisciplinés.”

Une déclaration publiée à l’ANI par l’avocat de M. Mishra a déclaré: “Nous voudrions particulièrement souligner que la décision de la commission d’enquête interne dépend de leur mauvaise compréhension de la disposition de l’avion.”

“Lorsque le comité n’a pas pu trouver d’explication adéquate quant à la manière dont l’accusé aurait pu uriner sur le plaignant assis sur le siège 9A sans affecter également le passager du siège 9C, il a supposé à tort qu’il y avait un siège 9B dans l’entreprise classe dans l’avion et imaginé que l’accusé aurait pu se tenir à ce siège imaginaire et uriner sur le plaignant sur le siège 9A. Cependant, il n’y a pas de siège 9B en classe affaires sur l’avion – seulement les sièges 9A et 9C”, indique le communiqué. .

Les avocats ont déclaré que sur la base de ces conjectures infondées et clairement incorrectes, le Comité a essentiellement fabriqué la possibilité que l’accusé ait commis l’acte allégué.

“Cette conclusion est particulièrement surprenante étant donné qu’il y avait deux experts de l’aviation dans le comité. Nous maintenons l’innocence de l’accusé et avons une confiance totale dans le système judiciaire du pays”, ont ajouté les avocats.

“Le comité interne indépendant de 3 membres sous la présidence de l’ancien juge de district a conclu que Shankar Mishra est couvert par la définition de” passager indiscipliné “et interdit de vol pendant 4 mois conformément aux dispositions pertinentes des exigences de l’aviation civile”, a déclaré un Jeudi, porte-parole d’Air India.

“Air India a également partagé une copie du rapport du comité interne avec le directeur général de l’aviation civile (DGCA) et informera également d’autres compagnies aériennes opérant dans le pays”, a déclaré un porte-parole d’Air India.

La police de Delhi avait arrêté Shankar Mishra de Bengaluru le 6 janvier 2023, et actuellement, il est en garde à vue à Delhi. Le magistrat métropolitain du tribunal de Patiala House à Delhi lui avait également refusé la mise en liberté sous caution dans cette affaire.

M. Mishra aurait uriné sur une femme de 70 ans en état d’ébriété dans la classe affaires d’un vol d’Air India le 26 novembre de l’année dernière.

La police de Delhi avait enregistré le premier rapport d’information (FIR) contre lui le 4 janvier sur une plainte déposée par la femme à Air India en vertu des articles 354, 509 et 510 du code pénal indien (IPC) et de l’article 23 de l’Indian Aircraft Act. .

