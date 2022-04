Deborra-Lee Furness, l’épouse de la star de Logan, Hugh Jackman, réagit aux rumeurs sur la sexualité de son mari

L’épouse de la star de X-Men et Logan, Hugh Jackman, l’acteur-réalisateur-avocat des enfants Deborra-Lee Furness a parlé des rumeurs liées à la sexualité de l’acteur. Lors de sa récente apparition dans l’épisode du podcast Not an Overnight Success, Deborra a réagi au fait que Hugh Jackman a été qualifié de « gay » et a déclaré : « C’est tellement idiot et ennuyeux. Comment les gens peuvent-ils inventer ça ? » Furness a ajouté: « Cela m’étonne que ces magazines continuent de s’en tirer. Ce qu’ils vendent est schadenfreude. Ils vendent de la misère. Les gens doivent vouloir acheter que les autres sont misérables parce que cela les fait se sentir mieux. eux-mêmes. »

Hugh et Deborra se sont mariés en 1996 et ont la chance d’avoir deux enfants, Oscar Maximilian Jackman et Ava Eliot Jackman. L’humanitaire a même plaisanté sur les rumeurs et a déclaré que s’il était gay, il serait sorti avec Brad Pitt. « S’il était gay, il pourrait l’être. Il n’avait plus besoin de se cacher dans le placard, et il sortirait avec Brad Pitt ou autre. » Eh bien, c’est comme ça que vous le tuez avec grâce. Apparemment, Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness se sont rencontrés sur le tournage de la série télévisée australienne Correlli en 1995. Jackman a proposé à Furness de se marier quatre mois après leur rencontre.

Côté travail, Hugh Jackman sera ensuite vu dans le réalisateur The Son de Florian Zeller, qui met également en vedette Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath et Anthony Hopkins. The Son est une adaptation de la pièce de 2018 de Florian, Le Fils. Le film devrait sortir cette année. Alors que Deborra a cessé d’agir au cours des dernières années. Furness a été vu pour la dernière fois dans l’émission de télévision australienne Hyde & Seek.