Deborra-Lee Furness aurait réagi à la romance de Hugh Jackman

Au cas où vous l’auriez manqué, Hugh Jackman et son ancienne co-star Sutton Foster ont déclenché de sérieuses rumeurs d’amour. Bien qu’aucun d’eux n’ait encore fait de commentaires publics, de nombreuses sources ont révélé des détails présumés, notamment une qui a révélé ce que l’ex-femme de Jackman, Deborra-Lee Furness, en pensait.

Des sources présumées Courrier quotidien que Furness avait des « soupçons » à propos des deux, mais elle resterait en dehors de cela et vivrait sa meilleure vie.

« Deborra-Lee avait des soupçons lorsque Hugh a commencé à travailler avec Sutton. Leur relation n’est pas un secret pour elle », ont-ils affirmé. « Deborra-Lee veut être exclue de ce récit. Elle ne va pas aborder ce sujet ni parler contre Hugh. Lorsqu’ils ont divorcé, ils ont accepté de garder privé tout ce qui s’était passé pendant leur mariage.

Donc Furness n’en parlera probablement pas. Mais quant à Jackman et Foster, ils seraient censés faire monter la tension.

« Le temps est passé pour Hugh de pleurer son divorce et maintenant que Sutton a fini sa relation, ils se rapprochent de la rendre officielle. Ils ne vont pas le faire avaler à tout le monde. Ils sont devenus des amis proches tout en travaillant ensemble et ont pu se confier sur leurs problèmes individuels », a déclaré une autre source.

Pour ceux qui ne le savent pas, Jackman et Furness se sont mariés en avril 1996, après s’être rencontrés dans la série. Correlli l’année précédente. Ils ont adopté deux enfants nommés Oscar Maximillian, né en mai 2000, et Ava Eliot, née en juillet 2005. Malheureusement, ils ont décidé d’arrêter après 27 ans ensemble et se sont séparés en septembre 2023.

Quant à Foster, elle a récemment demandé le divorce de son mari depuis dix ans, Ted Griffin, et cela a ensuite déclenché des rumeurs de romance avec Jackman, avec qui elle a travaillé en 2022 sur le tournage de la reprise à Broadway de L’homme de la musique.

UN Page six un initié a affirmé que Foster et Jackman étaient clairement amoureux sur le plateau et à huis clos. « Ils passent tout leur temps libre ensemble », a déclaré une source. « Ils forment un couple régulier ; ils sont juste en privé. Un autre initié a également noté qu ‘«ils se faufilent» sans être détectés – eh bien, cette époque est probablement révolue aussi.

