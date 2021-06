Débordé par les projets d’été? Garde ça en tête.

L’été a commencé, le soleil brille et nos horaires se remplissent.

Avec le début de la saison ensoleillée, il semble que les plans et les invitations à des rassemblements sociaux viennent de partout.

Les pique-niques d’anniversaire, les festivités du mois de la fierté et les fêtes du 4 juillet sont tous plus sûrs maintenantgrâce aux vaccins COVID-19 – et C’est tellement excitant! Mais, cela peut aussi parfois être écrasant.

Ce que je me rappelle, c’est que j’ai toujours le pouvoir de choisir où je veux vraiment mettre mon temps.

Donc, si votre emploi du temps chargé vous fait vous sentir plus épuisé et stressé qu’heureux – assurez-vous également que vous prévoyez de prendre du temps pour vous-même.

Pendant la pandémie, nous avons passé beaucoup de temps avec nous-mêmes, il est donc logique que cela prenne un certain temps pour se réadapter à des vies plus rapides et bien remplies de nouveau.

Alors, même s’il est bon de revoir ses amis et sa famille, c’est OK pour vous rythmer.

Je prends les choses étape par étape et je m’assure de faire les choses que je veux vraiment faire – pas seulement de faire des plans parce que j’ai l’impression que je « devrais ». Cette approche m’a aidé à me sentir plus à l’aise et en contrôle.

S’inscrire! Rejoignez notre communauté de newsletter Keeping it Together

Perdre des amis ? Ce n’est pas seulement la faute de la pandémie.

Peut-être que vous êtes aux prises avec le problème inverse : un calendrier vide en raison d’une diminution post-pandémique du nombre d’amis. Ma collègue Jenna Ryu dit tu n’es pas seul.

Avant la pandémie, beaucoup d’entre nous conservaient nos amitiés sacrées – entretenant ces relations avec des brunchs hebdomadaires, des happy hour, des sorties et des réunions. Mais maintenant, même les papillons sociaux voient leur les cercles rétrécissent, écrit Jenna.

Les amitiés déclinent en Amérique. Selon une récente enquête américaine sur les perspectives, les gens ont déclaré avoir moins d’amis proches que les années précédentes, environ la moitié des Américains en citant trois ou moins. Au lieu de cela, ils se tournent vers les parents et les partenaires romantiques pour obtenir du soutien.

« Les gens ont perdu leurs amis marginaux, ou ces amis qu’ils voyaient de temps en temps. Il n’est donc pas surprenant que amitiés superficielles ont diminué depuis que nous ne sommes pas autant sortis », a déclaré la psychologue et experte en amitié, le Dr Marisa Franco, citant des mesures de distanciation sociale et des blocages.

Shasta Nelson, experte en amitié et auteur de « Frientimacy: How to Deepen Friendships for Lifelong Health and Happiness », ajoute que de nombreuses personnes ont été confrontées défis personnels importants pendant la pandémie, et par conséquent, est devenu plus sélectif pour décider à quels amis se confier. Plus d’un répondant sur cinq au sondage a déclaré que les 12 derniers mois avaient été « beaucoup plus difficiles pour eux que d’habitude ».

Accéder à l’article complet de Jenna ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez Baby-girl et Sissy.

Ces chatons sont pleins d' »amour fraternel », écrit Andrew McKavanagh de Niceville, en Floride.

Suite:Ciara dit qu' »il est temps de changer le récit » autour de la santé des femmes noires

Suite:Britney Spears a forcé le DIU à susciter des conversations importantes sur le handicap et les droits reproductifs