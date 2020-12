Bridgerton

Netflix, disponible maintenant

Évaluation:

Mère patrie

BBC2, mercredi

Évaluation:

Il s’agit de Simon Henry Arthur Fitzranulph Basset, Earl Clyvedon, duc de Hastings ou, pour faire court, et comme il s’est vite fait connaître dans cette maison: «Hot Simon». Elle est Lady Daphne Bridgerton, la belle fille d’un vicomte qui s’ennuie de ses prétendants conventionnels mais aspire au mariage et aux enfants.

Ils se rencontrent à un bal et plaisantent, mais il est déterminé à ne jamais s’installer, alors ils en viennent à un arrangement: ils feront semblant de faire la cour pour que les femmes arrêtent de se jeter sur lui – Hot Simon est si chaud, vous voyez – alors qu’elle augmentera sa valeur sur le marché du mariage.

Ils commencent à tomber amoureux. Mais tant de choses les séparent!

«Je ne peux pas vous épouser», dit Hot Simon. «Vous pouvez», dit la belle Daphné. «Je ne peux pas à cause du vœu que j’ai fait à mon père et parce que j’avais l’habitude de bégayer! Et je suis un râteau!

Regarde ma cravate. Est-ce que je ne le porte pas de façon impétueuse? «Mais Hot Simon, je vais vous aider à vaincre vos démons! «Pour la 785e fois, je ne peux pas vous épouser, Daff, mais je peux vous dire comment vous faire plaisir là-bas.

«Oh, continuez alors. Je dois encore m’épouser, cependant.

Et c’est essentiellement l’intrigue du drame Regency très attendu de Netflix, Bridgerton, basé sur les romans à succès de l’écrivaine américaine Julia Quinn, et dans des circonstances normales, on pourrait hausser les épaules et dire avec reniflement: Mme Quinn n’est pas Mme Austen, n’est-ce pas?

Chaque personnage est une note, y compris Hot Simon (Regé-Jean Page, ci-dessus), une couveuse émotionnellement indisponible avec une histoire qui aurait pu être achetée à backstories.com

Et: qu’est-ce que cette mousse savonneuse Mills & Boon? Et: Hot Simon peut-il faire autre chose que brûler? Mais avec nos Noël en lambeaux et nulle part où aller, cela s’est avéré assez séduisant.

Je voulais savoir ce qui s’est passé ensuite, même si c’était si prévisible, le fait est que je savais déjà.

Ce huit parter a coûté une bombe absolue, et c’est certainement délicieux à l’oeil. Les robes, les bijoux, la fleuristerie (évidemment fausse)! Mais ce n’était pas seulement la fleuristerie. Rien ne semblait aussi réel.

Était-ce censé paraître réel? Difficile de savoir à quel point cela s’est pris au sérieux. Il avait ses « rebondissements modernes » promis, qui comprenaient un casting daltonien, ce qui est excellent car cela ennuie les gens (en particulier les blancs qui veulent toujours s’accrocher à tout et n’ont pas d’imagination), et une scène gay et Beautiful Daphne en apprenant. elle-même là-bas et tant de sexe (orgasmique) dans l’épisode six, The Rutting Episode, j’avais plutôt envie d’être moi-même une duchesse nouvellement mariée.

Suis-je trop vieux? Ne le ferai-je jamais sur les marches de la bibliothèque?

Cela a frappé tous les battements pour une période savonneuse, avec des sous-intrigues en abondance, des malentendus, des écoutes et des lettres interceptées, des grimpeurs sociaux et des dettes cachées, et tellement de balles que j’ai fini par me fatiguer.

(Des bals du genre dansant, c’est-à-dire. Maintenant, j’ai aggravé les choses. Des bals où vous dansez, j’aurais dû dire.) Les acteurs font de leur mieux avec le matériel et il y a d’excellents noms, avec Ruth Gemmell jouant la mère de Daphné et Polly Walker comme intrigante Lady Featherington, avec ses trois filles à marier.

Mais chaque personnage est une note, y compris Hot Simon (Regé-Jean Page), une couveuse émotionnellement indisponible avec une histoire qui aurait pu être achetée à backstories.com, si superficielle semble-t-il, et Beautiful Daphne (Phoebe Dynevor), qui a également été donné au moping.

Quand l’un ne se moquait pas, l’autre l’était. J’avais très envie de se cogner la tête.

Cela n’a pas été exactement dit en un clin d’œil, avec de nombreuses scènes redondantes – pourquoi les personnages devaient-ils constamment répéter ce que nous savions déjà ?; Pourquoi Eloïse, la proto-féministe, n’arrêtait-elle pas de répéter sans cesse la même chose? – mais il avait encore ses moments divertissants.

En particulier, j’ai été amusé quand il a essayé de se remettre de ses propres trous dans l’intrigue. («Pouvez-vous me rappeler, mon seigneur, pourquoi nous ne pouvons pas renvoyer Marina au pays?»). Ici, la mousse de surface n’était pas trompeuse, comme ce serait le cas avec un Austen, mais cela faisait perdre du temps le jour de Noël lorsque personne ne venait déjeuner parce qu’il ne pouvait pas.

Je serai donc toujours reconnaissant pour cela.

En raison des contraintes d’espace, je ne peux pas m’attarder sur le spécial festif de All Creatures Great And Small mais je peux vous dire que c’était charmant. (Alerte spoiler: Suzie le colley a eu du mal à livrer des chiots mais ils allaient tous bien! *)

Au lieu de Mère patrie, qui a vu Julia (Anna Maxwell Martin) dérangée par les exigences de Noël, les demandes de sa belle-famille et les demandes de sa mère – «Où sont les serviettes?

J’ai ri et ri et ri … cela m’a rappelé l’année où mon partenaire m’a acheté une machine à décaper les papiers peints (Lucy Punch et Philippa Dunne, ci-dessus)

Je ne peux trouver que les croustillants que vous utilisez pour les chiens. C’est comme me sécher sur un Weetabix ‘- et les demandes de son mari, qui n’arrête pas d’appeler désespérément de TK Maxx.

«Voulez-vous un cochon de sel Antony Worrall Thompson? Une pochette Michael Kors? Une grosse valise?

J’ai ri, j’ai ri et j’ai ri, probablement parce que cela avait l’air de la vérité à ce sujet, et cela m’a rappelé l’année où mon partenaire m’a acheté une machine à décaper les papiers peints parce que « B&Q était le seul magasin encore ouvert sur le chemin du retour ».

Est-il étonnant que je rêve de Hot Simon et de ces marches de bibliothèque? C’est ça?

* Ou étaient-ils?