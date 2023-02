Deborah Meaden de Dragons’ Den annonce un nouveau projet passionnant en dehors de l’émission de la BBC

DRAGONS’ Den’s Deborah Meaden a annoncé un nouveau projet passionnant en dehors de l’émission de la BBC.

Deborah, 63 ans, fait partie de l’émission à succès de la BBC depuis la troisième série.

Elle est de nouveau retournée au Den pour la 20e série en cours, mais Deborah a également été occupée à travailler sur un nouveau projet en dehors de la série.

S’adressant à Twitter, Deborah a partagé une photo d’un livre pour enfants qu’elle a écrit, intitulé Why Money Matters.

Elle a légendé la photo: “Très ravie de vous dire que j’ai écrit un livre pour enfants sur l’argent, le pourquoi, le comment, où en est-il pendant 6 à 9 ans….

“C’est plein de faits amusants et de choses que j’aurais aimé savoir plus tôt. Sorti en juillet, donc beaucoup d’avertissement.

Les followers de Deborah n’ont pas tardé à faire l’éloge de sa dernière entreprise, avec un écrit : « C’est une idée fantastique, j’ai toujours pensé que la connaissance d’être financièrement responsable est le meilleur outil à avoir dans la vie.

“Pourquoi ce n’est pas plus important dans l’éducation des jeunes est au mieux déconcertant.”

Un autre a ajouté : « J’enseigne les fictions pour enfants. Ce sera un excellent ajout et aidera les élèves à voir l’importance des livres pour enfants au-delà des jolies images. »

Un troisième a tweeté : « Idée géniale – les enfants ne sont pas suffisamment informés sur l’argent.

Pendant ce temps, il a été révélé plus tôt cette semaine que Deborah participera à la nouvelle série de The Great Celebrity Bake Off.

Une foule de visages célèbres se dirigeront vers la célèbre tente pour le Stand Up to Cancer 2023, avec les épisodes diffusés sur Channel 4.

Parmi les autres participants figurent l’acteur de Friends David Schwimmer, l’ancienne star de Little Mix Jesy Nelson et Coleen Nolan de Loose Women.

Dragons ‘Den est diffusé le jeudi à 20h sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.