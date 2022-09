Deborah Cox, Kardinal Offishall et Jully Black se produiront aux Black Academy Legacy Awards

Deborah Cox, Kardinal Offishall et Jully Black font partie du groupe de musiciens qui se présenteront aux premiers Legacy Awards.

Les fondateurs de The Black Academy – l’initiative canadienne pour célébrer le talent noir derrière les prix, lancée en 2020 par les frères Shamier Anderson et Stephan James – ont annoncé la programmation aujourd’hui, ainsi que les présentateurs de la soirée.

Ils comprendront le roi Bach, l’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean, Amanda Parris, Odario Williams, Arisa Cox, Brandon Gonez et Kathleen Newman-Bremang.

Keysha Freshh, Izzy-S, Sate et DJ 4Korner se produiront également, tandis qu’Anderson et James seront les hôtes.

Les Legacy Awards seront une émission en direct de 90 minutes comprenant des performances musicales, des hommages aux talents noirs établis et émergents du pays et une série de remises de prix dans des catégories telles que le cinéma, la télévision, la musique et les sports. Un jury de vote composé de la Black Academy elle-même ainsi que de membres de l’industrie de la musique, du cinéma, de la télévision et de la culture pop déterminera les gagnants.

En plus de la catégorie principale, il y aura également un prix « choix des fans » pour les créateurs de contenu numérique canadien s’identifiant aux Noirs. Le vote s’ouvrira le 6 septembre à www.vote.blackacademy.ca.

L’événement, diffusé sur CBC et CBC Gem le dimanche 25 septembre 2022 à 20 h HE, sera la toute première émission canadienne de remise de prix consacrée aux talents noirs. Il sera diffusé à partir de la salle de divertissement History de Toronto, qui a été créée grâce à un partenariat entre Drake et la société de gestion d’artistes Live Nation l’année dernière.

REGARDER | La toute première émission canadienne de remise de prix pour les talents noirs à être diffusée en septembre :

« Organiser cette célébration des talents noirs canadiens est un travail d’amour et je suis honoré d’avoir été invité à diriger cette entreprise épique », a déclaré le showrunner des prix David F. Mewa dans un communiqué de presse.

“Une tonne de soin et de réflexion a été consacrée à la création de l’édition inaugurale des Legacy Awards et je pense que les Canadiens seront très inspirés par ce qu’ils verront.”

La Black Academy devrait publier des annonces ultérieures sur des artistes supplémentaires, une liste complète des lauréats et des billets dans les semaines à venir.