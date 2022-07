Deborah Cox, Heather Reisman et Lionel Conacher rejoindront l’Allée des célébrités canadiennes en 2022

La puissante chanteuse R&B Deborah Cox, la directrice du commerce de détail Heather Reisman et le regretté athlète aux multiples facettes Lionel Conacher font partie des noms qui rejoignent l’Allée des célébrités canadiennes cette année.

Le premier tour des lauréats de 2022 a été nommé lors de la collecte de fonds annuelle Music Under the Stars de l’organisation jeudi soir à Casa Loma à Toronto.

Les trois Canadiens influents se joignent à l’intronisation de la marque de comédie Just For Laughs et à une reconnaissance spéciale accordée au groupe rock de Hamilton Arkells, qui reçoit le Allan Slaight Music Impact Honor pour leurs contributions à la musique.

Les organisateurs indiquent que d’autres intronisés seront annoncés dans les semaines à venir.

Tous seront célébrés lors d’un gala en personne qui aura lieu le 3 décembre au Beanfield Centre à Toronto.

CTV diffusera une émission spéciale télévisée du gala à une date ultérieure.

Parmi les intronisés de cette année, Cox est surtout connue pour ses succès R&B des années 1990, y compris le succès du remix de danse Personne n’est censé être icitandis que Reisman a été pendant des années une des rares femmes cadres dans le monde des affaires canadien, bâtissant un empire du livre et des articles ménagers en tant que directrice générale d’Indigo.

Conacher, décédé à 54 ans en 1954, a remporté le championnat canadien de boxe des poids légers et lourds en 1920, un an avant de mener les Argonauts de Toronto à une victoire de la Coupe Grey, comptant pour 15 points dans leur victoire de 23-0 sur Edmonton.

Juste pour rire est une “institution internationale de la comédie” avec ses festivals, sa programmation télévisée et d’autres entreprises.

L’Allée des célébrités canadiennes est une organisation nationale à but non lucratif qui est passée d’honorer les intronisés avec des étoiles de trottoir gravées dans le quartier des divertissements de Toronto à une série nationale de programmes et de célébrations tout au long de l’année.