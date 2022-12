Deborah Cox et Tatiana Maslany parmi les personnes honorées sur l’Allée des célébrités canadiennes

Deborah Cox a déclaré que sa reconnaissance lors du gala de l’Allée des célébrités canadiennes de cette année soulignait l’importance de la représentation, ajoutant qu’elle espérait que cela aiderait à inspirer d’autres musiciens noirs.

Le chanteur de R&B lauréat d’un prix Juno faisait partie du groupe de Canadiens reconnus lors de l’événement de samedi pour l’excellence dans leurs domaines respectifs, notamment l’humanitaire, l’entrepreneuriat, les sports, le divertissement et la philanthropie. Ils recevront chacun des étoiles dans le quartier des divertissements de Toronto.

“Pour moi, en grandissant, c’était vraiment difficile de trouver des gens qui me ressemblaient à la radio et à la télévision”, a déclaré l’auteur-compositeur-interprète de 48 ans sur le tapis rouge avant de recevoir son étoile samedi soir.

“C’est une étape importante, je n’aurais pas pu rêver que mon voyage se termine d’une meilleure façon.”

Les auteurs-compositeurs Jimmy Jam et Terry Lewis se sont dits touchés de présenter Cox avec son étoile dans sa ville natale de Toronto.

“Nous étions ravis d’accepter le privilège de présenter son étoile”, a déclaré Jam. “Nous sommes inspirés pour écrire des chansons pour elle, elle livre les chansons d’une belle manière.”

Onze autres noms influents ont été intronisés sur le Walk of Fame lors du gala, dont la fondatrice d’Indigo Heather Reisman, la créatrice de contenu comique Just for Laughs et le groupe de rock The Tragically Hip.

Le groupe a été intronisé samedi en reconnaissance de ses efforts humanitaires.

« Nous sommes heureux d’être remarqués pour avoir saisi ces chances et opportunités », a déclaré le guitariste Paul Langlois. “C’est un peu humiliant, ce n’est pas quelque chose que nous cherchons à célébrer.”

Le gala a également rendu hommage aux intronisés 2021, la chanteuse R&B Jully Black, l’acteur Graham Greene et l’entrepreneur et philanthrope Ajay Virmani.

Tatiana Maslany, intronisée cette année, dont les travaux sur “She-Hulk: Attorney at Law” et “Orphan Black” l’ont amenée dans une entreprise estimée, a déclaré qu’elle était honorée d’être reconnue à ce stade de sa carrière. Mais il est trop tôt, a déclaré l’acteur de 37 ans, pour penser à son héritage.

“C’est surréaliste d’être reconnu”, a-t-elle déclaré. “Je suis si jeune. Il semble fou de penser à mon héritage.

Maslany travaille actuellement sur une série télévisée pour AMC intitulée “Invitation to a Bonfire”. Elle a décrit le projet comme une pièce “sombre et sexy” se déroulant dans les années 1930.

Le réalisateur Julien Christian Lutz, connu sous le nom de Director X, a déclaré qu’il s’agissait d’un éloge inattendu d’être reconnu par une star pour son travail derrière la caméra.

“C’est un honneur”, a déclaré le cinéaste de 47 ans. “Cela me donne l’espoir que notre industrie va reconnaître certains d’entre nous qui ont toujours été à la périphérie du jeu.”

Des honneurs posthumes sont allés à la journaliste canadienne Barbara Frum, acclamée pour ses entrevues pour CBC, ainsi qu’à Lionel Conacher, athlète et homme politique canadien.

Andre De Grasse, qui a présenté l’intronisation à la famille de Conacher, a déclaré que Conacher l’avait inspiré à devenir un meilleur athlète.

“Il m’a définitivement motivé maintenant pour essayer de continuer et de viser la grandeur”, a déclaré le médaillé olympique de 28 ans.

L’Allée des célébrités canadiennes sera diffusée le 17 décembre à 19 h sur CTV.

Christian Collington, La Presse Canadienne

