Deborah Cox et Tatiana Maslany parmi les personnes honorées sur l’Allée des célébrités canadiennes

Deborah Cox, chanteuse de R&B lauréate d’un prix Juno, espère que sa reconnaissance au gala de l’Allée des célébrités canadiennes aidera à inspirer d’autres musiciens noirs.

Cox était parmi les Canadiens reconnus lors de l’événement de samedi pour l’excellence dans des domaines tels que l’humanitaire, l’entrepreneuriat, les sports, le divertissement et la philanthropie.

Chaque personne reçoit une étoile dans le quartier des divertissements du centre-ville de Toronto.

Les auteurs-compositeurs Jimmy Jam et Terry Lewis se disent touchés de présenter Cox avec son étoile dans sa ville natale de Toronto.

Onze autres ont été intronisés au Walk of Fame lors du gala, dont la fondatrice d’Indigo Heather Reisman, l’actrice Tatiana Maslany et le groupe de rock The Tragically Hip.

Tatiana Maslany pose pour une photo sur le tapis rouge du gala Walk of Fame 2022 à Toronto samedi. (Tijana Martin/La Presse Canadienne)

Le groupe a été intronisé en reconnaissance de ses efforts humanitaires.

Le gala a également rendu hommage aux intronisés 2021, la chanteuse R&B Jully Black, l’acteur Graham Greene et l’entrepreneur et philanthrope Ajay Virmani.

Le gala de l’Allée des célébrités canadiennes sera diffusé le 17 décembre sur CTV.