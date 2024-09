Deborah Cook reçoit la médaille McLaughlin de la Société royale du Canada – Un monde meilleur

Autorité en matière de méthodes de recherche clinique et de médecine de soins intensifs centrée sur le patient, Cook a façonné et amélioré les soins prodigués aux patients gravement malades dans le monde entier pendant des années.

Déborah Cookprofesseur au département de médecine, a reçu la médaille McLaughlin de la Société royale du Canada (SRC).

La médaille McLaughlin, décernée pour des recherches importantes d’excellence soutenue dans n’importe quelle branche des sciences médicales, a été créée en 1978 par la SRC grâce à la générosité de la Fondation R. Samuel McLaughlin.

« Ce fut un grand privilège de mener des recherches qui éclairent et améliorent les soins prodigués aux adultes gravement malades », a déclaré Cook, professeur d’université distingué et titulaire pendant trois mandats de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en transfert des connaissances en soins intensifs.

« En collaboration avec nos collègues de chevet ici à Hamilton, nos collaborateurs de partout au pays et du monde entier, nos enquêtes menées au Canada ont eu un impact mondial. »

Cook est une sommité dans le domaine des méthodes de recherche clinique et de la médecine de soins intensifs centrée sur le patient. Tout au long de sa carrière, qui s’étend sur plus de trois décennies, ses recherches ont apporté des contributions scientifiques de grande envergure et ont changé la pratique en améliorant les soins prodigués aux patients gravement malades dans le monde entier.

Ses recherches prolifiques comprennent des subventions de recherche évaluées par des pairs totalisant 155 millions de dollars et 900 publications évaluées par des pairs, avec plus de 20 articles dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre et plus de 50 dans le Journal de l’Association médicale américaine.

Premier intensiviste canadien formé en épidémiologie clinique et en biostatistique, le travail de Cook a défini la médecine de soins intensifs fondée sur des données probantes à l’époque où elle n’était qu’une spécialité en plein essor.

À l’avant-garde de la recherche centrée sur le patient chez les patients gravement malades, ses études fondamentales ont porté sur l’incidence, les facteurs de risque, le coût et la prévention des saignements gastro-intestinaux; la prévention, le diagnostic et la prise en charge de la pneumonie associée à la ventilation; et le dépistage, le diagnostic et la prévention de la thromboembolie veineuse chez les patients gravement malades.

En prévenant les complications courantes et souvent mortelles, son excellence soutenue en recherche dans les sciences médicales a permis d’atténuer les énormes coûts humains et économiques des maladies graves pour les patients, les familles, les systèmes de santé et la société.

En 2013, Cook a créé le projet 3 Wishes, une intervention innovante, à faible technologie, à faible risque et à faible coût, qui améliore les soins de fin de vie en permettant aux cliniciens de susciter et de mettre en œuvre les souhaits des patients et de leurs familles.

De nombreuses études à méthodes mixtes montrent comment le fait d’honorer chaque vie et de donner aux familles en deuil la possibilité d’agir suscite un sentiment plus profond de vocation chez les cliniciens, en accord avec des soins de fin de vie de haute qualité.

Les évaluations internationales ont révélé que le projet était une intervention précieuse, transférable, abordable et durable qui identifie et répond aux besoins fondamentaux des patients mourants en encourageant des actes de compassion personnalisés dans des moments de détresse existentielle sans précédent pour ceux qui sont témoins de la mort – avant et après la pandémie de COVID-19.

En reconnaissance de son mentorat exceptionnel auprès de chercheurs en début de carrière, le Groupe canadien d’essais en soins intensifs a créé le prix de mentorat Deborah J Cook en son nom.

« La Dre Deborah Cook est une scientifique hors pair en soins intensifs dont les recherches exceptionnelles axées sur le patient ont amélioré les résultats pour les patients hospitalisés les plus malades du monde entier », a déclaré Paul O’Byrne, doyen et vice-président de la Faculté des sciences de la santé.

« À tous égards, le Dr Cook est un clinicien-chercheur inimitable dont les études pionnières ont eu un impact indélébile sur les patients, la pratique et les politiques à l’échelle mondiale. Félicitations à Deborah pour cette réussite et cette reconnaissance. »