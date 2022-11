Deborah Ayorinde affronte une famille gourmande dans une bande-annonce somptueuse “Riches”

Êtes-vous prêt pour la « richesse ? »

Étoile montanteDéborah Ayorinde (Leur) est au centre de la série dramatique bourdonnante de Prime Video “Riches” qui suit les exploits de la famille Richards élégante, privilégiée et très prospère.

Lorsque son riche père Stephen Richards (Hugh Quarchie) passe soudainement, le monde de la famille s’effondre, préparant le terrain pour une bataille désordonnée sur son empire convoité.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Le drame familial à enjeux élevés est écrit et créé par Abby Ajayi (Comment s’en tirer avec un meurtre) et aussi des étoiles Sarah Niles (Je peux te détruire), Adeyinka Akinrinade (Top Garçon), Ola Orebiyi (Cerise), Nneka Okoye (La liste A), et Emmanuel Imani (Terre noire montante).

“” Riches “est une lettre d’amour à Black London et il a été passionnant de créer la famille Richards et de célébrer leur opulence, leur ambition et leur courage d’immigrant”, a déclaré Ajayi dans un interview avec Variété.

“Notre ensemble d’acteurs talentueux est une joie et je suis ravi de m’associer à Amazon Studios et ITV, et de travailler aux côtés des puissances de Greenacre Films et Monumental Television pour porter cette émission à l’écran.”