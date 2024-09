Débloquer le bien-être avec de petites étapes, mais un grand impact

Cet article est sponsorisé par Bien-être Tideline.

Dans cet épisode de Conversations conscientesNatalie Macdonald de Tideline Wellness nous rejoint pour découvrir comment de petites actions conscientes peuvent conduire à des améliorations significatives du bien-être général. « C’est comme un puzzle », explique-t-elle, « comprendre toutes les petites pièces qui entrent en jeu pour créer une belle image. » Qu’il s’agisse de faire une marche de 20 minutes ou de se concentrer sur un meilleur sommeil, Natalie souligne l’importance des changements progressifs qui s’accumulent au fil du temps.

L’un des thèmes clés de la conversation a été l’optimisation de la santé, où Natalie a approfondi le lien entre l’esprit et le corps. « Ce qui va affecter l’un affectera l’autre. Le sommeil, les habitudes alimentaires et l’exercice jouent tous un rôle important dans la santé mentale », a-t-elle expliqué. L’intégration de la santé physique et mentale est un principe fondamental chez Tideline Wellness, où de petits efforts constants mènent à un bien-être holistique.

Natalie a également parlé de sa passion pour le soutien aux athlètes de haut niveau et des défis mentaux auxquels ils sont confrontés. Elle a révélé sa prochaine collecte de fonds, Rise and Thrive, où elle parcourra 3 000 kilomètres à vélo en mai pour sensibiliser les gens à la santé mentale. « Tout le monde a des problèmes de santé mentale. Cela ne touche pas seulement certains d’entre nous, cela nous touche tous », dit-elle, dans le but de briser la stigmatisation entourant le bien-être mental.

Enfin, Natalie a exhorté les auditeurs à faire preuve de patience envers eux-mêmes dans leur parcours de bien-être. « Parfois, il faut de la patience et de la constance. Même si cela signifie simplement faire son lit ou faire une petite promenade, de petites charnières ouvrent de grandes portes », a-t-elle encouragé, nous rappelant que le bien-être est un processus personnel et continu.