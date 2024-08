Dans ce qu’il a appelé un avis « accéléré » publié dimanche, le procureur général de l’Oklahoma, Gentner Drummond, a déclaré que Département de l’éducation de l’État d’Oklahoma doit immédiatement envoyer aux districts scolaires les fonds de sécurité qui ont été retenus par l’agence en raison d’un désaccord juridique avec la législature de l’État. Le surintendant des écoles publiques Ryan Walters, qui dirige l’agence de l’éducation, a demandé l’avis le 12 août après des reportages ont fait surface que l’OSDE refusait de laisser les districts scolaires conserver les dollars non utilisés du Fonds renouvelable pour la sécurité scolaire. La législature a créé le fonds, qui fait partie du Programme d’agents de ressources scolairesaprès une fusillade meurtrière dans une école d’Uvalde, au Texas, en 2022. Dans le cadre de cette initiative, l’agence de l’éducation a été chargée de distribuer 50 millions de dollars par an aux districts scolaires sur une période de trois ans. L’avis officiel de Drummond a force de loi, en l’absence d’une décision judiciaire. Il soutient l’affirmation des dirigeants législatifs selon laquelle les districts peuvent reporter les fonds d’une année sur l’autre. Au 1er juillet, le fonds renouvelable avait un solde de 128 millions de dollars, a déclaré Drummond. Un avocat de l’agence, dans une note, avait déclaré que le projet de loi qui approuvait le fonds renouvelable pour l’argent ne prévoyait pas que l’argent soit reporté d’une année sur l’autre. Demande de l’avis de Drummond par Walters est venu 14 mois Dans une lettre à Walters qui accompagnait la lettre, Drummond avait des mots durs pour son collègue républicain : « Ces mois perdus ont eu pour résultat que les districts scolaires n’ont pas reçu des millions de dollars de fonds qu’ils auraient pu utiliser pour renforcer la sécurité et protéger les étudiants », a écrit Drummond. « Je prie pour que votre incapacité à déployer ces fonds n’entraîne pas de conséquences mortelles. « L’avis que j’ai émis est juridiquement contraignant et vous oblige à agir immédiatement pour fournir ces fonds. Je ne tolérerai pas de retard supplémentaire. » Invité à répondre, Dan Isett, porte-parole de Walters et de l’agence, a déclaré à The Oklahoman : « Je vous tiendrai au courant. » Comme l’a rapporté pour la première fois la chaîne de télévision KFOR d’Oklahoma City, le ministère de l’Éducation de l’État a tenté de retirer les fonds de sécurité, même si le site Web de l’agence indiquait à l’origine que les districts pourraient conserver l’argent. Selon lui, Drummond a déclaré que l’agence « arbitrairement et sans préavis, a changé de cap et a mis à zéro les soldes des districts ». Le projet de loi 2904 de la Chambre a été adopté en 2023 avec un soutien écrasant au sein de la législature. La mesure a créé le fonds renouvelable, dans lequel chaque district scolaire de l’État recevrait environ 96 000 $ par an pendant trois ans pour effectuer les améliorations. Certains districts avaient prévu d’économiser de l’argent sur leurs fonds de première année pour payer des éléments qui pourraient coûter plus de 96 000 $, mais ont ensuite appris que l’agence d’État ne les autorisait pas à reporter cet argent inutilisé de la première année du programme. L’avis de Drummond a donné trois raisons pour lesquelles le report des fonds est autorisé. Premièrement, la loi n’impose aucune restriction d’exercice à l’utilisation des fonds. Deuxièmement, les statuts pertinents n’utilisent « dépenser » ou « dépenses » que lorsqu’ils s’adressent au Département de l’éducation de l’État, ce qui signifie que l’agence d’État est la seule entité à avoir des restrictions. Troisièmement, aucune limitation constitutionnelle de l’exercice ne limite la capacité de reporter les fonds sur un exercice ultérieur. « Une lecture simple de la loi démontre l’intention du législateur de fournir (50 millions de dollars) au cours de chacune des trois années du programme », a écrit Drummond dans l’avis. « Toute distribution du Fonds renouvelable qui donnerait à un district scolaire le financement qu’il aurait dû recevoir au cours d’un exercice financier précédent ne créerait pas d’inégalité des dépenses ou de répartition inégale des fonds. » [opinion] corrige la mauvaise gestion du Département qui a empêché les districts scolaires de recevoir une répartition égale du Fonds du programme et une erreur qui, dans [Superintendent Walters’] « Selon ses propres termes, cela inquiète et met en danger la sécurité des écoliers. »

D’autres questions financières impliquant le ministère de l’Éducation font l’objet d’un examen minutieux

Le ministère de l’Éducation de l’État est également impliqué dans un autre conflit juridique avec le pouvoir législatif. La semaine dernière, L’Oklahoman a rapporté L’agence disposait de 250 000 $ désignés par la législature en 2023 pour acheter des inhalateurs et des espaceurs d’albutérol pour chacun des 509 districts scolaires de l’Oklahoma, malgré les appels de Wallace et du président de la commission des crédits du Sénat, Chuck Hall, R-Perry. L’agence a déclaré que le projet de loi posait des problèmes, notamment en ce qui concerne le langage qui, selon elle, violerait la loi sur les achats centralisés et l’intention législative. L’agence a également affirmé que le plan irait à l’encontre du conseil des licences médicales et causerait des problèmes avec les contrats à source unique. Walters a également a demandé Drummond pour peser sur le différend.

Le surintendant des écoles publiques, Ryan Walters, a demandé l’avis d’un procureur général sur deux différends que son agence a avec la législature de l’Oklahoma concernant les dépenses de fonds pour les écoles.

D’autres questions financières ont été soulevées ces derniers jours à propos de l’agence ne pas mettre pleinement en œuvre le congé de maternité payé pour les employés des écoles mandatés par une loi de 2023 et l’agence ne parvenant pas à mettre en œuvre une augmentation de salaire pour les enseignants des districts scolaires qui ne reçoivent pas de financement pour la rémunération des enseignants de la part de l’État ― « hors de la formule » dans le jargon du Capitole. Des questions ont également été posées sur la lenteur de l’agence à informer les districts de leurs allocations prévues de l’argent du Titre I, qui est transmis aux districts par l’agence du gouvernement fédéral. L’argent du Titre I est alloué en fonction du nombre d’élèves à faible revenu servis par les familles. Ces chiffres, fournis aux districts par les administrations précédentes de l’agence à la fin du printemps ou au début de l’été, sont essentiels pour aider les districts à planifier les budgets et à déterminer le nombre d’enseignants qu’ils peuvent embaucher. L’exercice financier a commencé le 1er juillet. L’agence n’a pas annoncé Avis d’attribution du titre I jusqu’à jeudi, dans un courriel caustique qualifiant le problème de « fausse controverse ».

Les problèmes financiers ont conduit le président de la Chambre des représentants, Charles McCall, R-Atoka, et le représentant de l’État Kevin Wallace, R-Wellson, président de la commission des crédits de la Chambre, à convoquer une enquête sur l’agence qui sera menée par le Bureau législatif de la transparence fiscale. Vendredi, Walters a appelé McCall a demandé à la Chambre de convoquer immédiatement une audience de destitution, mais McCall a refusé.

Cet article a été publié à l’origine sur Oklahoman : Le procureur général émet un avis sur la question de l’argent pour la sécurité des écoles posée par Walters