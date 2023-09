Débloquer avec les Lemme Gummies de Kourtney Kardashian – Hollywood Life

Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Se sentir ballonné peut être inconfortable et il n’y a jamais de solution facile. Après avoir dîné et vous être senti rassasié, vous n’êtes probablement pas d’humeur à sortir et à faire la fête, mais nous avons peut-être trouvé un moyen de soulager votre inconfort pour vous aider à vous sentir mieux. Kourtney Kardashian a toujours été une partisane du bien-être, ce n’est donc pas une surprise lorsqu’elle a lancé sa marque Lemme, qui propose une variété de bonbons gélifiés et de capsules pour aider à traiter différentes maladies, en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir parmi Lemme Sleep, Lemme Matcha, Lemme Focus et bien plus encore, mais le bonbon que nous souhaitons souligner est Lemme DeBloat, qui est un best-seller et promet de soulager les symptômes de ballonnements et de faciliter la digestion.

Achetez les Lemme Debloat Gummies pour 27 $ sur Amazon aujourd’hui !

Les gummies ont une délicieuse saveur de mûre, vous apprécierez donc certainement le goût ainsi que les avantages. Ils contiennent deux probiotiques bénéfiques étudiés en clinique et, selon le Dr Purdy, un OBGYN renommé, les bonbons contiennent « les bonnes bactéries qui vivent dans vos intestins et favorisent un intestin sain ».

Cette gomme vous aidera à vous sentir mieux après n’importe quel repas. Pas besoin de vous allonger sur le canapé et d’attendre que votre plénitude et vos ballonnements disparaissent, car avec Lemme Debloat, ces symptômes ne seront plus un problème. Selon le site Lemme, après sept jours d’utilisation, « 95 % des consommateurs ont ressenti des ballonnements moins sévères » et « 90 % des consommateurs ont ressenti une amélioration de leur santé digestive globale ». Tout ce dont vous avez besoin, c’est de deux bonbons gélifiés par jour pour vous soulager, que ce soit en cas de gaz, de ballonnements ou de digestion.

Kourtney est entièrement composé d’ingrédients naturels, il n’y a donc pas d’édulcorants artificiels, de sirop de maïs à haute teneur en fructose, de colorants synthétiques ou de gélatine dans les bonbons. Ils sont également végétaliens et végétariens.