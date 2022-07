Debinha donne aux tenants du Brésil la victoire de la Copa America Femenina

Bucaramanga (Colombie) (AFP) – Debinha a marqué le seul but du match alors que les favoris brésiliens ont conservé leur titre en Copa America Feminina avec une victoire 1-0 sur les hôtes colombiens à Bucaramanga samedi soir.

C’était le quatrième titre consécutif du Brésil – et le huitième en neuf éditions – la Colombie terminant deuxième pour la troisième fois lors des quatre derniers tournois.

Les deux équipes se sont cependant qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et en Australie l’année prochaine.

L’Argentine, troisième, qui a battu le Paraguay 3-1 vendredi, s’est également qualifiée pour la Coupe du monde.

Le moment décisif de la finale est survenu à la 39e minute lorsque Debinha a converti un penalty après avoir été victime d’une faute dans la surface par Manuela Vanegas.

“Ce n’était pas un beau match, mais c’était efficace”, a déclaré l’entraîneur suédois du Brésil, Pia Sundhage.

“La Colombie n’a pas non plus eu de grandes occasions et nous avons gardé une cage inviolée, je pense que nous étions la meilleure équipe.”

Le Brésil a remporté toutes les éditions de la Copa America féminine, sauf en 2006, lorsqu’il a été poussé à la deuxième place par les hôtes argentins.