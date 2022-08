Debina Bonnerjee revient avec des réponses impertinentes aux personnes qui remettent en question sa deuxième grossesse quatre mois seulement après avoir donné naissance à Lianna

Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary ont récemment largué une bombe et ont révélé qu’ils attendaient leur deuxième enfant. L’actrice a partagé une photo sur son compte Instagram montrant sa photo d’échographie et annonçant qu’elle était enceinte pour la deuxième fois. Cela a été une surprise pour tous les fans car il y a seulement quatre mois, l’actrice a donné naissance à leur premier enfant, Lianna. Au moment où ils ont annoncé la nouvelle, beaucoup ont commencé à interroger le couple à ce sujet.

Debina Bonnerjee répond à ceux qui remettent en question sa deuxième grossesse

Récemment, Debina Bonnerjee a animé une session Ask Me Anything sur son compte Instagram. De nombreux fans se sont joints à nous et un certain nombre ont posé des questions sur sa deuxième grossesse. L’actrice l’a rendu à tout le monde avec des réponses impertinentes. Une internaute a commenté qu’elle aurait dû attendre et donner du temps à Lianna avant d’avoir un deuxième enfant, à cela, elle a répondu : “Je demande aussi, que font les gens quand ils ont des jumeaux ?” Elle a également révélé qu’elle avait conçu son deuxième enfant naturellement. Une internaute inquiète a également écrit qu’elle aurait dû attendre au moins un an car elle a beaucoup souffert lors de sa première grossesse. À cela, elle a répondu: “Quelle est votre suggestion dans une telle situation que j’appelle un miracle? ABANDONNER?” Découvrez ses messages ci-dessous:

Au cours de sa première grossesse, Debina avait raconté comment son attente pour concevoir un enfant avait duré cinq longues années. Le couple a dû opter pour une procédure de FIV qui a pris beaucoup de temps. Elle a subi deux procédures de FIV. Après la naissance de Lianna, Debina Bonnerjee a été critiquée par les internautes comme dans l’une des vidéos où elle tenait son bébé d’une main. Elle a été critiquée pour ne pas tenir son bébé correctement. Elle l’avait déjà rendu ! Personne ne sait mieux qu’une mère, n’est-ce pas ?