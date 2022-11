Debina Bonnerjee partage une vidéo réconfortante d’un nouveau-né de l’hôpital ; dit: ‘Notre bébé miracle était pressé’ [Watch]

Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary a accueilli une petite fille le vendredi 11 novembre 2022. Le bébé n’était pas attendu avant un certain temps, mais Debina a dû l’accoucher. Le duo a demandé un peu d’intimité alors qu’ils s’occupent et s’occupent de leur petite fille nouveau-née. Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary sont parents d’une petite fille, Lianna Choudhary, déjà. Et ils ont eu la chance d’avoir une autre petite fille récemment. Les parents pour la deuxième fois attendent de ramener leur petit à la maison. Mais il reste un peu de temps. Debina Bonnerjee a donné à tout le monde un aperçu de son petit de l’hôpital.

Debina Bonnerjee donne un aperçu de sa petite fille

Debina Bonnerjee en travail et en accouchement était si tôt partout dans Entertainment News vendredi. C’était tout d’un coup et nous avons eu après que Gurmeet Choudhary ait posté que Debina et lui avaient de nouveau accueilli une petite fille. Et maintenant, après deux jours. Debina Bonnerjee a partagé une vidéo de son petit de l’hôpital. C’est déchirant et réconfortant à la fois. Mais il n’y a rien à craindre. Debina Bonnerjee assure que sa petite fille va bien. “Notre bébé miracle était pressé de venir au monde…”, écrit-elle.

Debina a également remercié tout le monde pour leurs souhaits chaleureux et compatissants. Elle a dit que pour elle et Gurmeet, toutes leurs bénédictions sont importantes. Le bébé va bien et les médecins font tout ce qu’ils peuvent pour le petit. Maintenant, Gurmeet et Debina ne peuvent tout simplement pas ramener leur petit à la maison.

Regardez la vidéo de Debina Bonnerjee sur la petite fille nouveau-née ici :

Quand Debina a riposté aux gens qui remettaient en question sa deuxième grossesse

Eh bien, Gurmeet Choudhary et Debina Bonnerjee ont accueilli Lianna en avril de cette année. Et quatre mois plus tard, ils ont eu une grande surprise lorsque Debina a conçu naturellement. Pour Lianna, Gurmeet et Debina ont beaucoup prié et finalement, elles ont opté pour la FIV. Ce fut un voyage tumultueux. Lorsque Debina a appris la deuxième grossesse naturelle, le duo Ramayan était aux anges. Pourtant, certains ont remis en question la grossesse. Lors d’une AMA, un fan a déclaré qu’elle aurait dû d’abord élever Lianna avant de concevoir, Debina a riposté en demandant ce qu’elle aurait fait, avorté l’enfant et a également posé des questions sur les parents qui ont la chance d’avoir des jumeaux.