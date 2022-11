Debina Bonnerjee partage une photo affectueuse et écrit une note sincère pour son DEUXIÈME enfant; dit: ‘Je suis une mère différente cette fois-ci’

Debina Bonnerjee devenue mère pour la deuxième fois cette année. L’actrice a accueilli une petite fille en avril de cette année. Elle a de nouveau conçu et a donné naissance à son deuxième enfant au début du mois. Debina a dû subir un travail plus tôt que la date prévue. Gurmeet Choudhary et Debina ont la chance d’avoir deux filles et cela a été un voyage très difficile pour elles deux. Debina a écrit une note sincère pour son deuxième enfant. Dans ce document, elle s’est adressée à son deuxième-né et a déclaré que cette fois, elle était une mère différente. Debina Bonnerjee a également partagé un vlog sur son travail en ligne.

Debina Bonnerjee écrit une note sincère pour son deuxième enfant

Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary font chaque jour la une des journaux de Entertainment News depuis qu’ils ont accueilli leur deuxième enfant ce mois-ci. Ils ont partagé des messages pour leurs petits ou partagé des histoires en ligne également. Il y a quelques heures à peine, Debina a partagé une note sincère pour sa petite fille. Elle a dit que toutes ses premières seraient toutes ses dernières pour elle (Debina). Cette fois, elle prendra les choses plus lentement que la première fois, a déclaré l’actrice dans son message qui comprenait une photo d’elle avec son nouveau-né.

Découvrez le post de Debina ici:

Debina Bonnerjee partage un vlog sur l’hôpital et l’accouchement

Dans le vlog, nous avons vu la mère et le père de Debina Bonnerjee également présents à l’hôpital pendant le travail et l’accouchement aux côtés de Gurmeet Choudhary. Debina était dans la salle d’opération où les médecins l’ont opérée. Elle était réveillée et a posé des questions sur le bébé et ses parents aussi. Gurmeet Choudhary a été vu en visite à Debina ainsi qu’à l’USIN où leur petit était gardé. La position du petit dans l’utérus était difficile. Les médecins ont expliqué à Gurmeet les complications et comment elles se sont déroulées et l’ont mise au monde. Lorsque Debina a repris connaissance, elle était impatiente de la voir. L’actrice a également révélé comment le médecin avait révélé que le bébé avait une position compliquée. Lianna a également atteint l’hôpital pour rencontrer sa petite sœur. Vous ne voudriez pas manquer la réaction de Lianna à la rencontre de sa petite sœur.

La rencontre sincère de Debina, Gurmeet et Lianna avec le plus jeune membre de leur famille est vraiment touchante. La façon dont ils l’ont comblée d’amour et l’ont accueillie est tout simplement époustouflante.