Debina Bonnerjee partage des photos post-partum de jambes et de ventre enflés ; dit ‘Ils ont tous survécu’

L’actrice de télévision populaire Debina Bonnerjee et son mari Gurmeet Choudhary ont récemment accueilli leur deuxième petite fille le 11 novembre. Le couple a partagé la nouvelle de l’arrivée de leur bébé sur leurs réseaux sociaux et a demandé aux fans un peu de confidentialité après la naissance de leur deuxième bébé. Debina a partagé des photos de son corps post-partum. Elle a même révélé qu’elle souffrait de mains et de jambes enflées.

Debina et sa fille ont reçu un accueil chaleureux à la maison après sa sortie de l’hôpital. Samedi, Debina a repris ses histoires sur Instagram et a partagé une série de photos d’elle-même alors qu’elle montrait son corps post-bébé.

Debina a écrit : “Ce sont des choses tellement vraies qui ne vous tuent pas, mais qui vous rendent seulement plus fort. Les derniers mois et jours ont été des opinions tellement fatigantes, des limitations physiques et des difficultés procédurales. Je les ai tous survécus. Mon ventre post-partum sur le chemin de la guérison.”

Un regard sur le post de Debina Bonnerjee –

Elle a en outre écrit: “Actuellement, j’ai les mains et les jambes enflées qui se rétablissent en prenant chaque instant à la fois, mais de manière positive.” Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary sont les fiers parents de deux filles. Les deux se sont mariés en 2011 et ils se sont rencontrés sur les plateaux de Ramayan en 2008.