Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary annoncent une deuxième grossesse quatre mois après la naissance de leur fille Lianna

C’était en avril lorsque le célèbre couple de télévision Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary a accueilli leur petite fille Lianna dans ce monde, et maintenant le couple a annoncé son deuxième bébé. Le couple a partagé la bonne nouvelle sur leurs comptes Instagram ce mardi 16 août.

Partageant l’adorable photo sur laquelle Debina et Gurmeet peuvent être vus se serrant l’un contre l’autre alors qu’il tient également Lianna, Debina a écrit : “Peu de décisions sont divinement chronométrées et rien ne peut changer cela… c’est une de ces bénédictions… bientôt pour nous compléter “. Bientôt, leurs amis et leur famille ont exprimé leurs souhaits dans la section des commentaires.

Rashami Desai, Romanch Mehta, Mahhi Vij, Tina Datta, Yuvika Chaudhary et Priyanka Kalantri font partie des célébrités qui ont félicité le couple. Leurs fans leur ont également fait part de leurs souhaits en laissant tomber des cœurs rouges et des yeux remplis d’émojis de cœur dans la section des commentaires.





En février, le couple a annoncé sa première grossesse et a partagé une photo romantique dans laquelle Debina affichait son baby bump. Le couple a demandé aux fans leurs bénédictions pour leur premier enfant alors qu’ils sous-titraient l’image comme “To Becoming 3. Choudhary junior coming. Seeking your blesses” et ont ajouté un emoji à venir bientôt, un mauvais œil et un emoji mains jointes.

Pour les non-initiés, Debina et Gurmeet sont tombés amoureux l’un de l’autre sur les plateaux de tournage de la série télévisée mythologique Ramayan de 2008, un remake de la série Ramayan classique de Ramanand Sagar diffusée en 1987 sur Doordarshan. Alors que Gurmeet jouait le personnage de Lord Rama, Debina a dépeint le personnage de Sita dans la série qui a duré environ 18 mois. Le remake a été créé par Anand Sagar, le fils de Ramanand, et diffusé sur la chaîne NDTV Imagine, aujourd’hui disparue.

Les deux acteurs se sont mariés en février 2011 et ont également adopté deux filles nommées Pooja et Lata de Jarampur, la ville natale de Gurmeet dans le Bihar en 2017.