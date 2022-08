Debina Bonnerjee, enceinte, va au gymnase et laisse ses fans impressionnés alors qu’ils l’appellent “super maman”

Debian Bonnerjee, enceinte pour la deuxième fois, n’est rien d’autre qu’une source d’inspiration pour toutes les femmes enceintes. L’actrice de télévision qui a annoncé sa deuxième grossesse dans les six mois suivant l’accouchement de son premier bébé vient de partager une vidéo d’elle en train de faire de la gym, et son style et son style sont imbattables. Debina a été l’une des actrices de télévision les plus fortes au fil des ans et elle est connue pour son panache. Et maintenant, cette vidéo montre seulement qu’elle est heureuse et satisfaite de sa deuxième grossesse et fait de son mieux pour avoir un bébé en bonne santé.

Debina est allée sur Instagram et a partagé la vidéo d’elle en train de faire un entraînement facile et a écrit : “Un aperçu de la façon dont je réussis à faire mon entraînement facile avec l’aide de mon instructeur @mindbodydesign_newyou. Ces jours-ci, je suis tout à fait Un corps en bonne santé, un esprit calme et m’entourer d’un groupe de personnes adorables !!! Je maintiens ma forme physique juste pour m’assurer que mon bébé et moi sommes en bonne santé à l’intérieur”. Les fans de Debina sont extrêmement impressionnés par elle et l’appellent la super maman et nous ne pouvons pas être plus d’accord.

Debina Bonnerjee a été trollée pour annoncer une deuxième grossesse

Alors que le corps de chaque femme fonctionne différemment surtout après avoir eu le premier bébé et Debina aussi a accepté son corps et sa deuxième grossesse sans craindre aucun jugement. L’actrice a été massivement critiquée pour avoir annoncé sa deuxième grossesse peu de temps après avoir eu son premier bébé. Elle a riposté aux trolls et a demandé ce qu’ils suggéraient, devrait-elle avorter ? Debina et Gurmeet Chaudhary forment l’un des plus beaux couples compatibles de la ville de la télévision et leurs fans ont hâte de voir l’arrivée de leur nouveau-né.

Debina envoie souvent une crise à ses fans en partageant d’adorables photos de sa première née Lianna.