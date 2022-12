Debina Bonnerjee embrasse fièrement la prise de poids pendant la grossesse ; évite de fixer des objectifs corporels « irréalistes » pour les nouvelles mamans [View Pics]

Debina Bonnerjee a accouché de son bébé acide il y a quelques mois à peine et elle est très heureuse dans sa phase de maternité et n’est pas pressée d’établir la norme d’image corporelle irréelle pour toutes les mères qui aiment embrasser leur corps tel qu’il est. Eh bien, rester en forme est un choix fabuleux dans la vie, mais il n’est pas nécessaire d’aller au gymnase peu de temps après l’accouchement. Nos dames de B Town établissent souvent ces normes d’image corporelle irréelles et laissent les autres femmes navrées, mais on peut toujours s’en inspirer.

Debina Bonnerjee est brute et réelle et on la voit embrasser son corps lors de sa toute première grossesse. L’actrice vient de déposer sa belle photo sur son compte Instagram et les fans ne peuvent s’empêcher de lui dire qu’elle est réelle et comment. Il y a beaucoup de mères qui essaient extrêmement fort de se remettre en forme mais échouent, et Debina est votre source d’inspiration qu’il est normal de ne pas être dans la course et de laisser votre corps changer progressivement.

Debina Bonnerjee est l’une des actrices de télévision les plus populaires de la ville et lorsqu’elle a annoncé sa deuxième grossesse, l’actrice a été massivement trollée et jugée pour la même chose, mais elle l’a rendue à tout le monde comme une patronne. Debina a également été éduquée pour ne pas tenir correctement son premier bébé et seulement si vous pensez qu’elle va prendre la merde, non, Debina a riposté aux trolls comme jamais auparavant et ses fans sont tombés amoureux de son attitude bindaas encore une fois. Debina est parfaite à tous points de vue, c’est une femme parfaite, une actrice parfaite, une épouse parfaite et maintenant une mère parfaite et nous sommes sûrs que Gurmeet Choudhary sera d’accord avec nous. Bravo Debina.