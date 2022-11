Debina Bonnerjee écrit un poème émouvant pour sa deuxième fille, écrit “tu n’es pas ma première…”

L’actrice Debina Bonnerjee a écrit mercredi un poème émouvant pour sa fille qui vient de naître. S’adressant à Instagram, elle a partagé une photo qu’elle a sous-titrée : “À MON DEUXIÈME ENFANT, tu n’es pas mon premier, c’est vrai. J’en ai aimé une autre avant de t’aimer. Je suis une mère différente cette fois-ci. Plus calme et confiant que j’ai trouvé. Depuis que tu es arrivé, il y a une nouvelle dimension. Deux enfants veulent maintenant mon attention. J’étais tellement excitée la première fois. Cette fois, je veux ralentir les choses. Tes premiers seront tous des derniers pour moi. Dernier ramper et le dernier à monter sur mon genou. Tu n’étais pas mon premier-né, c’est vrai, mais le dernier enfant que j’aurai, c’est toi. Tu es la dernière berceuse que je chanterai. Et les durées sont un genre particulier de chose.@mmarobinsonuk . ”

Sur la photo, Debina peut être vue en train de regarder sa deuxième fille, tandis que son visage est couvert d’émoticônes de cœur rose. Peu de temps après que Debina a partagé le message, les fans ont submergé la section des commentaires et laissé tomber des émoticônes de cœur rouge. “Awwwwww c’est tellement beau. Félicitations !”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Si joliment écrit. Félicitations. Bénédictions à vos deux bébés.”





“Félicitations debina dii, que Dieu vous bénisse et que vous perdiez l’amour”, a commenté un autre fan. Le 11 novembre, les acteurs et le couple Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary ont accueilli leur deuxième enfant, une petite fille. S’adressant à Instagram, Gurmeet a partagé la nouvelle avec un post spécial qu’il a légendé, “Bienvenue à notre petite fille dans le monde. Aussi extatique que nous redevenons parents, nous apprécions un peu d’intimité en ce moment car notre bébé est venu au monde plus tôt que prévu. Continuez à bénir et à répandre votre amour continu.

“Gurmeet et Debina ont accueilli leur premier enfant, une petite fille, Lianna, en avril de cette année et ont annoncé la deuxième grossesse de Debina quatre mois seulement après l’avoir accueillie.

Debina et Gurmeet, qui ont joué ensemble dans l’émission Ramayan en tant que Ram et Sita, se sont mariés un jour le 15 février 2011. Et en avril de cette année, les deux ont annoncé qu’ils étaient bénis avec Lianna.