Debby Friday remporte le Prix de musique Polaris 2023

Debby Friday a remporté le Prix de musique Polaris 2023 pour son album, Bonne chance.

Un jury composé de 11 membres a choisi le disque comme album canadien de l’année, sur la seule base de sa valeur artistique. Cette annonce a été faite au Massey Hall de Toronto le 19 septembre.

« Je suis sous le choc », a déclaré Friday lorsqu’elle est montée sur scène pour recevoir le prix des mains du lauréat de l’année dernière, Pierre Kwenders. « C’est quelque chose dont je n’avais même pas réalisé qu’il était possible. Je suis né au Nigeria, dans un petit village, et maintenant je suis ici aujourd’hui. Cela ressemble à un miracle. »

« Je suis tellement heureuse en ce moment », a-t-elle ajouté en pleurant.

« J’ai toujours été un peu étrange, un peu différente des autres », a-t-elle poursuivi. « Et ce n’est que rétrospectivement que j’ai pu constater que cela a toujours été un super pouvoir. C’est en fait un cadeau et je veux juste dire que je pense qu’il est très important de protéger son étrangeté, de protéger les choses qui font vous êtes différent. Ce sont des cadeaux qui vous ont été offerts au cours de cette vie.

L’album – son premier – est sorti en mars et décrit par le producteur de CBC Music Kelsey Adams (qui a également été grand juré cette année) comme « une course folle à travers la psyché de vendredi, pleine de contradictions et de révélations ». Présentant un mélange d’influences allant de la techno au punk et bien plus encore, Bien Chance a été coproduit par Graham Walsh, compositeur et producteur nominé pour Friday et Polaris. L’album a également été couvert par des médias tels que NME, Pitchfork et Stereogum.

Friday a interprété ses chansons « What a Man » et « So Hard to Tell » avec un accompagnement à cordes lors du gala, où d’autres nominés, dont les Sadies, Aysanabee, Begonia et Snotty Nose Rez Kids, sont également montés sur scène. Les présélectionnés Feist et Daniel Caesar n’ont pas pu être présents en raison d’engagements de tournée antérieurs.

Les hommages aux proches étaient un thème pour de nombreux musiciens, alors que les Sadies se produisaient avec une image honorant le membre fondateur Dallas Good, décédé en février 2022. La pochette de l’album d’Aysanabee, une peinture de son défunt grand-père, Watin, était également présente sur scène. avec lui. Dan Mangan a également interprété « In Your Corner (For Scott Hutchison) », son hommage à Scott Hutchison, le chanteur principal de Frightened Rabbit décédé en 2018.

Les moments forts du Prix de musique Polaris seront diffusés sur CBC Music Live le vendredi 22 septembre à 14 h (14 h 30 NT) sur CBC Radio One et CBC Listen, et le lundi 25 septembre à 18 h (18 h 30 NT). 30 h NT) sur CBC Music et CBC Listen.