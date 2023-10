Debbie Reynolds n’avait pas de « côté obscur » malgré la liaison torride de son mari Eddie Fisher avec sa copine Elizabeth Taylor : fils

Debbie Reynolds s’est retrouvée dans un triangle amoureux impliquant son mari et son ami proche – mais elle a refusé de se perdre.

L’actrice, qui a mené une carrière de plusieurs décennies à Hollywood en tant que grande dame saine, est décédée en 2016, juste un jour après sa fille Carrie Fisher. Elle avait 84 ans.

Aujourd’hui, les années Sin City de la légende du cinéma sont mises en lumière dans une nouvelle exposition gratuite dans le cadre de Duck Duck Shed du Neon Museum, « The Persona, The Person: Debbie Reynolds in Las Vegas ». Il présente plusieurs de ses robes, costumes et souvenirs personnels faits à la main de son temps à vivre et à se produire à Las Vegas de 1962 à 2014.

« Elle ne s’est jamais débarrassée de rien », a déclaré à Fox News Digital, le fils de Reynolds, Todd Fisher, commissaire de l’exposition. « Cette collection que nous avons depuis toutes ces années a été en grande partie cachée dans des entrepôts en Californie et à Las Vegas. C’est l’occasion pour les gens de voir certaines des choses qui ne seraient normalement pas exposées… C’est la première Parfois, certaines de ces choses ont été vues par quelqu’un d’autre – et il y a beaucoup d’objets personnels. »

Reynolds n’avait pas encore 20 ans lorsqu’elle décrocha le rôle principal aux côtés de Gene Kelly dans « Singin’ in the Rain » en 1952. En 1955, elle épouse le crooner Eddie Fisher. Les amoureux américains ont accueilli deux enfants, Carrie, future icône de « Star Wars », en 1956, suivie de son frère en 1958.

Les meilleurs amis du couple étaient le producteur Mike Todd et son épouse, l’actrice Elizabeth Taylor. Reynolds a même été demoiselle d’honneur lorsque Todd et Fisher se sont mariés en 1957. Et le quatuor était proche, à tel point que Todd Fisher a été nommé d’après le troisième mari de Taylor. Et lorsque Mike Todd est décédé dans un accident d’avion en 1958 à l’âge de 48 ans, ce sont Reynolds et Eddie qui se sont précipités aux côtés de Taylor.

C’est à ce moment-là que Reynolds a été victime d’une grande trahison.

« Comme Carrie aime le dire, mon père s’est précipité aux côtés de Liz, se dirigeant progressivement vers l’avant », a ri Fisher.

Fisher a décrit comment la presse s’est jetée sur Reynolds alors qu’elle sortait d’un avion. Ils lui ont demandé ce qu’elle ressentait à l’idée qu’Eddie la quitte, elle et leurs deux jeunes enfants, pour la femme fatale en deuil.

« Elle n’en avait même pas encore entendu parler », a déclaré Fisher. « On voit qu’elle est un peu choquée, mais elle gère ça avec tellement de grâce. Cela témoigne de la qualité de son personnage. »

Taylor a été traité de voleur de mari, Fisher de déserteur de sa famille. Reynolds a gagné la sympathie en tant que victime innocente, un rôle souligné lorsqu’elle est apparue devant les caméras de presse avec des épingles à couches sur son chemisier. À la fin de l’année 1958, un titre du magazine Photoplay proclamait : « Souriant à travers ses larmes, Debbie dit : Je suis toujours très amoureuse d’Eddie. »

Après le divorce d’Eddie et Reynolds en 1959, il épousa Taylor quelques semaines plus tard.

« Elle n’a jamais dénigré mon père », a déclaré Fisher. « Elle aurait pu nous parler du fait qu’Eddie l’avait quittée pour Liz. Et bien sûr, une grande partie de cela, bien sûr, était également visible sur nos visages lorsque nous étions enfants. Et ce scandale n’a jamais vraiment disparu. À ce jour, on en parle encore. « .

L’union scandaleuse a duré cinq ans. Taylor a quitté son quatrième mari pour Richard Burton, qu’elle a rencontré sur le tournage de « Cléopâtre » en 1963. L’acteur gallois est devenu son mari numéro cinq de 1964 à 1974. Burton est devenu son mari numéro six lorsqu’ils ont ravivé leur mariage en 1975. Ils ont décidé d’arrêter définitivement en 1976.

Malgré la liaison extraconjugale publique, Fisher a déclaré que sa mère n’avait jamais perdu son image impeccable, tant sur le plan professionnel que personnel.

« Ce que vous avez vu, c’est qui elle était – elle était vraiment une tarte aux pommes », a expliqué Fisher. « Elle n’avait aucun côté sombre. J’ai connu beaucoup de gens [who] avaient une image qu’ils représentaient au public et une image différente qui était celle qu’ils sont vraiment. Mais ma mère était vraiment cette personne. »

« Quand elle a réalisé ce film intitulé ‘Mary, Mary’ [in 1963] ils ont dû lui apprendre à fumer une cigarette », a-t-il déclaré. « Et même alors, elle a fait un mauvais travail… Elle était une véritable éclaireuse et est ensuite devenue une grande star de cinéma. Elle était parfaitement propre. »

« Mon père a quitté ma mère pour Elizabeth Taylor », a-t-il réfléchi. « Beaucoup de gens étaient en colère contre ça… Beaucoup de gens disaient : ‘Alors ton père a quitté la bonne fille pour la mauvaise fille.’… Liz n’a pas caché qu’elle était la mauvaise fille. Elle a parcouru un long chemin depuis ‘National Velvet’… Alors, quand ma mère a été mise dans la position d’être humiliée par mon père… ma mère était une personne élégante.

Ce n’est que des décennies plus tard que Reynolds a déclaré que Taylor « m’avait probablement rendu un grand service ». Dans ses mémoires de 1988, elle décrit son mariage avec Eddie comme malheureux.

« Il ne pensait pas que j’étais drôle », a écrit Reynolds. « Je n’étais pas bon au lit. Je n’ai pas fait un bon poisson gefilte ou un bon foie haché. Alors qu’est-ce qu’il avait ? Une jolie petite fille d’à côté avec un petit nez retroussé. C’était, en fait, tout il a toujours dit qu’il voulait de moi. Les enfants, dit-il, feraient mieux d’avoir votre nez.

Fisher a déclaré que des années plus tard, sa mère et Taylor « sont redevenus de grands amis ». Ils ont joué dans « These Old Broads » en 2001, co-écrit par Carrie. Dans le film, les femmes se moquaient de cette affaire.

Quant à Eddie, Fisher a déclaré : « Je ne pense pas que la presse ait jamais pardonné à mon père – le public ne l’a certainement pas fait. »

Après Taylor, Eddie a épousé Connie Stevens, la troisième de ses cinq épouses. Il est décédé en 2010 à 82 ans.

« Ils se sont mariés au début de la vingtaine », a déclaré Fisher à propos de ses parents. « Et je pense qu’Hollywood les a aussi rapprochés. Je veux dire, je ne dis pas qu’ils n’étaient pas attirés l’un par l’autre. Mon père a choisi ma mère hors de la scène… et a dit à son meilleur ami : ‘Je vais avoir cette fille.’ Et il l’a fait – il l’a épousée. Je ne sais pas si c’était la meilleure décision, mais il l’a fait.

« En fait, je suis content qu’il l’ait fait – sinon, je ne te parlerais pas en ce moment », a ri Fisher.

Au fil des années, Reynolds a souffert de problèmes conjugaux. Mais son véritable amour était toujours sur scène.

« Ma mère adorait recevoir », a déclaré Fisher. « Elle aimait plus les spectacles en direct que les films. Et elle a joué dans ses 80 ans et sa carrière a duré sept décennies… Et au cours de ces sept décennies, elle a réalisé environ 100 films… Elle était l’une des interprètes les plus brillantes devant un public en direct. » Elle allait vers le public et interagissait avec eux, et les gens adoraient ça. Ils pouvaient s’approcher si près et toucher une star de cinéma. Ce qui la faisait tenir, c’était sa passion d’aimer [perform]. Si elle n’aimait pas faire ça à un moment donné, elle aurait pu prendre sa retraite depuis longtemps, et elle ne l’a jamais fait parce que cela la motive. »

Aujourd’hui, Fisher espère que le jeune public découvrira bien plus que la star de cinéma ou la personnalité publique qui a fait face au scandale.

« C’est juste ma mère », rayonna Fisher. « C’était une mère aimante, aimante et attentionnée. Elle était une mère formidable… Carrie et moi avions une mère très attentive. Nous avons été emmenés sur les plateaux de tournage. Beaucoup de mes amis n’ont jamais été emmenés sur les plateaux. Nous avons été emmenés sur les plateaux de tournage. » J’étais dans tous les endroits auxquels vous pouvez penser… Et c’est une caractéristique inhabituelle pour les artistes, en particulier les grandes stars. Les enfants sont mis à l’écart. Et nous ne l’étions pas. «

L’exposition est gratuite pour tous les âges et peut être vue dans la Grande Galerie de l’Hôtel de Ville. Il se déroule jusqu’au 26 octobre.