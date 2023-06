Debbi Morgan parle de jouer sa mère – Hollywood Life

Voir la galerie





Debbi Morgan stars du film Lifetime Keyshia Cole : C’est mon histoire comme une personne très importante dans Keyshia Cole vie : sa mère, Frankie Lons. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Debbi du rôle de la mère de Keyshia à la suite de la mort de Frankie en 2021.

« Travailler avec Keyshia, c’était un voyage et parfois un peu difficile à cause du fait que Keyshia Cole jouait elle-même. Elle n’était pas une autre actrice et elle était encore très crue après avoir perdu sa mère l’année précédente », a déclaré Debbie. « Il y avait des moments dans une scène où c’était bruyant et conflictuel, et je pouvais la voir me regarder comme si c’était vraiment sa mère. C’était vraiment Frankie. Elle m’a même dit ça. Je voulais juste tendre la main et la serrer dans mes bras, mais je devais essayer de me tenir debout et de rester dans l’instant.

Elle a poursuivi: « Mais cela signifiait beaucoup que nous ayons eu ces moments où Frankie a pu l’embrasser et montrer son amour et son affection et aussi exprimer la vraie douleur et le chagrin qu’elle avait ressentis à cause de tous les traumatismes qu’elle avait infligés à Keyshia depuis sa plus tendre enfance et même à l’âge adulte. Mais malheureusement, ce singe sur son dos semblait toujours avoir la force d’attraction la plus forte.

Frankie a lutté contre la toxicomanie tout au long de sa vie et est décédée d’une surdose accidentelle en 2021. Debbi a admis que le rôle était parfois difficile pour elle parce que certains membres de sa propre famille souffraient de toxicomanie.

« J’avais parlé à un membre de ma famille qui avait dit que même s’ils étaient en convalescence depuis près de 10 ans, ils ont encore eu ces moments, même maintenant, quand ils pensent à ce que ce serait de ne prendre qu’un seul plus touchés, mais ils ne s’en remettraient probablement jamais », a révélé Debbi. « Un autre membre de la famille qui aimait juste consommer de la drogue n’avait aucune intention d’arrêter de consommer de la drogue et ne l’a pas fait et est décédé depuis. C’était des montagnes russes très émotionnelles. Keyshia m’a même dit que Frankie lui avait dit : « Écoute, tu dois arrêter de gaspiller ton argent en m’envoyant en cure de désintoxication parce que j’aime me défoncer, et je ne vais pas arrêter de me défoncer. » Et alors tu fais quoi ? Vous continuez simplement à prier et à espérer et continuez à montrer votre amour et votre soutien, alors peut-être qu’ils voudront peut-être changer leur vie. Malheureusement, souvent, il devient trop tard.

Au cours du tournage Keyshia Cole : C’est mon histoire, Debbi a souligné qu’elle et la chanteuse de R&B étaient « tout à fait synchronisées ». Elle a ajouté: «Nous avons développé une connexion très forte, ce qui était si important à cause de cette relation qu’elle avait avec Frankie. Je pense que toute la chimie que nous avions était si pure et ainsi de suite. C’est ce que vous obtenez tout au long du film. Vous croyez vraiment à cette dynamique dans leur relation. Vous voyez vraiment l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre, même en traversant de telles crises.

Le Tous mes enfants alun a adoré la performance de Keyshia dans le biopic, d’autant plus que Keyshia se joue à l’écran. « J’ai été assez impressionné. Je pense que beaucoup de gens vont être très surpris de voir à quel point elle est bonne dans ce film, même en jouant elle-même », a déclaré Debbi. « Je pense qu’elle a fait un travail formidable. C’est pourquoi il y a eu ces moments parce que tout cela était réel. C’était basé sur sa vraie vie. Keyshia Cole : C’est mon histoire premières le 24 juin à 20 h sur Lifetime.

