Sous la pression de son rival républicain, le candidat au Sénat démocrate de Pennsylvanie, John Fetterman, a déclaré cette semaine qu'il participerait à un débat avant les élections de novembre.

En Géorgie, le sénateur démocrate Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker travaillent toujours sur les détails de ce à quoi pourrait ressembler un débat, bien qu’ils semblent se rapprocher d’un accord. Et en Arizona, la candidate au poste de gouverneur démocrate, Katie Hobbs, a refusé un débat télévisé avec le républicain Kari Lake.

Alors que la campagne d’automne approche à grands pas, la tradition séculaire des débats télévisés en tant que forum permettant aux électeurs d’évaluer les candidats pourrait être la dernière victime d’une couverture médiatique constante et de puissantes plateformes numériques, ainsi que du climat politique polarisé du pays. Pour certains républicains, éviter les débats est une chance d’éviter une structure médiatique que certains membres du parti qualifient de biaisée et s’alignent sur Donald Trump, qui a fustigé les débats présidentiels. Certains démocrates, dont Hobbs, ont souligné les débats bruyants du GOP de la saison primaire comme une raison d’éviter de s’emmêler avec leurs adversaires.

Malgré un tel scepticisme, le consultant politique vétéran Terry Sullivan a défendu les débats comme « le seul forum où les candidats sont obligés de répondre à des questions auxquelles ils ne veulent pas répondre ».

“Ils ne le feront pas dans leurs publicités télévisées”, a ajouté Sullivan, qui a géré la candidature du sénateur du GOP Jim DeMint en 2004 en Caroline du Sud et a géré les médias pour l’effort présidentiel du sénateur de Floride Marco Rubio en 2016. “Et dans les apparitions de souches, les conférences de presse, ils peuvent esquiver, ils peuvent esquiver.”

Et parfois, a ajouté Sullivan, c’est la couverture médiatique de ce qui se passe sur scène, plutôt que le va-et-vient lui-même, qui peut faire une plus grande impression.

Dans ce qui “aurait dû être le débat le plus ennuyeux de l’histoire de l’humanité”, Sullivan a déclaré qu’un panéliste de 2004 interrogeant DeMint et la démocrate Inez Tenenbaum avait demandé à DeMint s’il était d’accord avec un principe de la plate-forme du GOP de l’État en opposition aux enseignants ouvertement homosexuels dans le public de Caroline du Sud. écoles.

“Cela a en quelque sorte bouleversé la course au cours des trois prochains mois”, a déclaré Sullivan, notant les gros titres qu’il a qualifiés de “DeMint veut licencier les enseignants homosexuels”.

DeMint a remporté le siège ouvert de près de 10 points de pourcentage, une marge typique lors des récentes élections à l’échelle de l’État de Caroline du Sud. Mais dans les États plus compétitifs, a déclaré Sullivan, un débat peut être «un bon moyen de savoir où en sont les candidats sur les questions».

En plus de gagner des milliers d’impressions pour les candidats dans les médias gagnés et les clips vidéo reconditionnés, les séquences de débat peuvent également propulser les messages des candidats beaucoup plus largement – ​​et à moindre coût – que les publicités télévisées ne le pourraient, a déclaré Michael Wukela, consultant en médias démocrates de Caroline du Sud et vétéran de Candidatures présidentielles du sénateur du Vermont Bernie Sanders.

“Vous obtenez cela d’un seul coup”, a déclaré Wukela, à propos d’une apparition dans un débat valant un temps d’antenne qui coûterait autrement des millions. “C’est comme une publicité pour le Super Bowl.”

Le refus de participer peut attirer l’ire des rivaux. Les républicains dont Walker a refusé de débattre avant la primaire de Géorgie l’ont critiqué comme étant mal préparé à affronter Warnock, un orateur qualifié.

“Si vous ne pouvez pas monter sur scène et débattre avec vos collègues républicains, comment diable allez-vous débattre avec Raphael Warnock aux élections générales?” Latham Saddler, un vétéran de la marine et ancien responsable de l’administration Trump qui faisait partie des cinq républicains défiant Walker, a demandé. “Habituellement, si vous vous cachez, vous vous cachez pour une raison.”

Walker a proclamé à plusieurs reprises son empressement à affronter Warnock à l’automne mais, au lieu d’accepter le défi de Warnock à trois débats, a accepté une invitation à un tout autre débat. Cette semaine, Warnock a déclaré qu’il participerait à ce débat, si Walker acceptait un autre forum que Warnock voulait. Ce va-et-vient reste non résolu.

D’autres concours du Sénat se déroulent de la même manière.

En Caroline du Nord, où le représentant américain Ted Budd a sauté quatre débats primaires républicains lors de sa candidature au Sénat américain, a déclaré vendredi qu’il n’accepterait pas une invitation de la North Carolina Association of Broadcasters pour débattre de la démocrate Cheri Beasley, alors que les deux se dirigent vraisemblablement vers un fermer les élections générales. Budd a déclaré qu’il avait accepté une invitation à un débat par câble, mais il n’y a pas d’accord avec Beasley sur cette apparition.

Le Dr Mehmet Oz, candidat républicain au Sénat de Pennsylvanie, a demandé aux journalistes cette semaine ce qui se passerait si les électeurs élisaient un sénateur qui n’avait jamais “répondu à une question légitime d’un électeur, d’un présentateur de nouvelles dans un cadre non enregistré, dans un phase de débat ? » citant l’absence de campagne de Fetterman alors qu’il se remet d’un accident vasculaire cérébral.

La campagne de Fetterman a déclaré qu’il participerait à un débat télévisé en octobre mais n’a donné aucun autre détail, y compris pourquoi il accepterait un seul débat. La campagne d’Oz l’a immédiatement qualifié de “débat secret”, sans aucun détail sur quand ni où.

Dans la course au gouverneur de Pennsylvanie, le candidat républicain Doug Mastriano a rejeté un débat modéré par les médias et a plutôt réservé une salle de bal d’hôtel le 22 octobre et s’est choisi un modérateur partisan : Mercedes Schlapp, qui a été directrice des communications stratégiques de Trump à la Maison Blanche et est mariée. au président de l’Union des conservateurs américains.

La campagne du démocrate Josh Shapiro a déclaré que le refus de Mastriano d’accepter un modérateur indépendant a fait exploser une douzaine d’invitations d’organisations de presse et d’autres groupes.

Certains titulaires avec un avantage sur leurs rivaux ont rejeté les demandes de débats multiples, peu intéressés à prendre un risque sur scène qui pourrait changer le cours de leur campagne.

Le démocrate de Caroline du Sud, Joe Cunningham, a appelé à quatre débats électoraux généraux avec le gouverneur républicain Henry McMaster, dont la campagne a rejeté la demande comme un “cascadeur” et a finalement accepté un match. Au Texas, le gouverneur du GOP, Greg Abbott, a accordé un seul débat au challenger démocrate Beto O’Rourke – un vendredi soir au cœur de la saison de football du lycée, qui sera diffusé alors que les électeurs distraits assistent plutôt aux matchs qui démarrent dans tout l’État. .

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, s’est initialement engagé dans un débat télévisé à l’échelle de l’État avec son adversaire démocrate avant que le représentant américain Charlie Crist – qui a été critiqué pour ne pas avoir accepté les débats primaires – remporte la nomination de son parti. Maintenant, les deux sont prêts à s’affronter dans un seul débat, diffusé uniquement sur une chaîne de télévision de West Palm Beach.

La gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, et le candidat républicain, Tudor Dixon, ont finalement convenu d’un seul débat en octobre après un changement d’horaire. Whitmer a annoncé le mois dernier qu’elle participerait à deux débats télévisés à l’échelle de l’État, une décision qui, selon sa campagne, était “conforme aux précédents”. Dixon, qui a critiqué Whitmer pour ne pas avoir débattu avant que l’électeur ne puisse envoyer des bulletins de vote par correspondance, a finalement accepté la réunion en solo.

Notant que l’incertitude des débats peut être « terrifiante » pour toutes les personnes impliquées, Wukela a reconnu la réticence des titulaires à donner à leurs challengers des opportunités importantes de s’assimiler au bureau ou à son occupant actuel.

“Strom Thurmond a refusé de débattre de l’un de ses adversaires”, a déclaré Wukela à propos du gouverneur et sénateur de longue date démocrate de Caroline du Sud devenu républicain. “Si j’ai une avance de quatre touchés, pourquoi lancerais-je jamais le ballon?”







