L’idée d’envoyer Chèques de 2000 $ La plupart des Américains ont commencé à circuler au printemps, poussés par des démocrates progressistes comme le sénateur Bernie Sanders et la représentante Pramila Jayapal. Mais la proposition ne s’inscrit jamais dans une boîte idéologique ordonnée.

Certains démocrates modérés considérait également les chèques comme un bon moyen d’aider les gens pendant la pandémie. Et certains républicains ont apprécié que les chèques soient directement versés aux Américains, plutôt que d’être filtrés par un programme gouvernemental. À la fin de l’année dernière, Josh Hawley, un sénateur républicain conservateur, et le président Donald Trump soutenaient également l’idée.

Les contrôles sont depuis devenus une pièce maîtresse du plan de réponse du président Biden au coronavirus, ce qui explique 465 milliards de dollars de ses dépenses proposées de 1,9 billion de dollars. Les sondages montrent que l’idée est populaire.

Et pourtant, certains économistes – et politiciens, des deux partis – ont réserves profondes. Aujourd’hui, je veux exposer trois arguments principaux pour et contre l’idée, sur la base de mes conversations avec des experts et des gens à Capitol Hill et dans l’administration Biden. J’espère que ces points vous aideront à décider ce que vous pensez.