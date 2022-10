Débats sur Internet si la date du couronnement du roi Charles III est un affront au prince Harry, Meghan Markle

Suite à l’annonce du palais de Buckingham mardi que le couronnement du roi Charles III à l’abbaye de Westminster aura lieu le 6 mai de l’année prochaine, certains sur les réseaux sociaux se demandent si la date pourrait être un affront pour son fils le prince Harry et Meghan Markle.

Le 6 mai est aussi l’anniversaire de leur fils Archie. Il aura 4 ans lors du sacre.

Le duc et la duchesse de Sussex ont eu une relation tendue avec le reste de la famille royale après avoir décidé de démissionner en tant que membres de la famille royale en 2020 et de déménager en Californie.

Charles a gentiment parlé du couple lors de son premier discours en tant que roi le 9 septembre, en disant: “Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”, mais le couple a également vu leurs profils royaux sur le site familial rétrogradé en bas de page depuis l’avènement de Charles.

COURONNEMENT DU ROI CHARLES À L’ABBAYE DE WESTMINSTER PRÉVU POUR MAI 2023

Et bien que les enfants de Harry et Meghan aient droit aux titres de prince et de princesse puisque leur grand-père est sur le trône, aucune annonce n’a été faite.

Charles a annoncé qu’il conférait le prince William et Kate Middleton en tant que prince et princesse de Galles lors de son premier discours, mais malheureusement rien d’Archie et Lilibet, le plus jeune enfant de Harry et Meghan.

“Je me demande pourquoi le roi Charles a choisi d’organiser son couronnement le jour de l’anniversaire d’Archie ? Peut-être que son petit-fils pourrait partager sa journée spéciale ou il l’a fait pour voler le” tonnerre “de son petit-fils”, a réfléchi un utilisateur de Twitter.

Un autre a affirmé: “Charles III veut que les médias bombardent Harry et Meghan jusqu’à l’année prochaine, qu’ils sacrifieront… pour que l’anniversaire d’Archie se déroule en paix aux États-Unis ou un couronnement chaotique et stressant pour un père de poisson froid au Royaume-Uni. Charles continue d’être un horrible la personne.”

LE ROI CHARLES EST « DÉVASTÉ » PAR SES RETOURS AVEC LE PRINCE HARRY, « ESPÉRANT » POUR « UNE RÉCONCILIATION » : AUTEUR

“Charles a choisi sa date de couronnement pour ne pas avoir à assister au 4e anniversaire d’Archie. Son égoïsme est étonnant”, a fait remarquer un troisième tandis qu’un quatrième a suggéré que cela “donnerait à Harry une excellente excuse pour ne pas y assister”.

Un autre a déclaré: “Charles utilise maintenant les enfants de Harry dans son jeu de relations publiques méchant et haineux. Harry serait sage de dire à cet homme FU et votre couronnement !! J’espère que lui et Meghan organiseront une fête d’anniversaire à Archie. Une putain d’explosion! !!”

“Alors le couronnement de Charles est prévu pour… l’anniversaire d’Archie. Je suis là pour le drame”, a plaisanté quelqu’un d’autre.

LE PRINCE HARRY DONNE UNE MISE À JOUR SUR ARCHIE, LILIBET LORS D’UN APPEL VIDÉO AUX LAURÉATS DES PRIX DE CHARITÉ: “ILS FONT BEAUCOUP”

D’autres l’ont traité de « petit », « égoïste » et « grossier ».

Beaucoup, cependant, se sont rangés du côté du roi.

“La façon dont le Sussex Squad réagit à la nouvelle, vous auriez pensé qu’il disait” Le couronnement du roi Charles piétine l’anniversaire d’Archie … en faisant une bougie dans le vent … “”, a tweeté un défenseur de Charles.

D’autres ont souligné qu’Harry avait joué un match de polo à Santa Barbara le jour de l’anniversaire d’Archie cette année.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je ne sais pas pourquoi Harry et Nutmeg se plaignent du couronnement du roi Charles III pour le 4e anniversaire d’Archie, parce qu’il était dehors toute la journée à jouer au polo le 3e anniversaire d’Archie, donc il n’est guère en mesure de critiquer qui que ce soit d’autre.” quelqu’un a dit. “Quel hypocrite à deux visages.”

“Harry a abandonné le pauvre Archie le jour de son 3e anniversaire pour aller jouer au polo, alors n’oublions pas ce fait !” un autre défenseur du palais a ajouté. “Le gamin n’est pas pertinent, étant donné qu’il ne vit pas dans ce pays et ne sera jamais un membre senior de la famille royale. Le couronnement du roi Charles, quant à lui, est un événement unique dans une vie.”

Une troisième personne a utilisé son expérience de grand-père pour essayer de comprendre l’intention du roi. “Ma théorie, en tant que grand-père, sur la raison pour laquelle le couronnement de Charles III est le 6 mai : de cette façon, il peut presque certainement voir Archie le jour de son anniversaire. Essayez de laisser grand-père sur la liste d’anniversaire ? Pas cette fois. Vous avez un anniversaire à L’Angleterre. LOL. J’aurais totalement fait ça.”

La date n’est “certainement pas un camouflet”, a déclaré l’experte royale Katie Nicholl à “Entertainment Tonight”, la qualifiant d'”heureuse coïncidence”.

“De toute évidence, une énorme quantité de planification doit être consacrée à un moment important de l’histoire, comme un couronnement, et le calendrier royal est plein d’anniversaires et d’anniversaires, donc je pense que c’est absolument l’une de ces occasions où c’est une coïncidence et j’espère une heureuse coïncidence », a-t-elle déclaré.

Les Sussex devraient être invités à l’événement, mais on ne sait pas s’ils y assisteront.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Charles est automatiquement monté sur le trône à la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre. Comme le veut la tradition, il sera couronné plusieurs mois après son avènement.