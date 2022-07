Débat télévisé sur la direction des conservateurs ce soir : sur quelle chaîne le débat est-il diffusé ? Comment regarder à la télévision et en ligne

Rishi Sunak et Liz Truss s’affronteront dans un débat télévisé en direct lundi soir alors qu’ils s’affrontent pour devenir le prochain chef du Parti conservateur et premier ministre.

L’ancien chancelier et ministre des Affaires étrangères est sur le point d’échanger des coups sur les impôts, la politique étrangère et la sécurité alors que la course pour remplacer Boris Johnson se réchauffe.

Le concours de lundi soir est le premier des deux débats télévisés cette semaine entre les deux derniers candidats et cela pourrait avoir un impact important sur la façon dont les membres du parti conservateur choisissent de voter.

Les derniers sondages suggèrent que Mme Truss, qui n’a pas démissionné du cabinet de M. Johnson au début du mois lorsque le gouvernement s’est effondré, est clairement la favorite.

Sunak et Truss s’affronteront dans un débat télévisé (Médias PA)

Les alliés de M. Sunak, qui est devenu le deuxième ministre à quitter le gouvernement après Sajid Javid, l’ancien secrétaire à la Santé, sont convaincus qu’il peut renverser la vapeur.

Ils affirment qu’il gagnera plus de soutien de la part des membres lorsqu’ils verront ses performances télévisées contre Mme Truss, qui a été accusée d’apparaître en bois et robotique devant les caméras.

Sur quelle chaîne se déroule le débat ?

‘Notre prochain premier ministre‘ sera diffusé sur BBC One à 21h et sera également disponible sur iPlayer.

Vous pourrez regarder les faits saillants et les moments clés du débat sur Independent TV via ce lien.

Les deux candidats passeront les heures précédant le débat – le premier depuis que le nombre de candidats à la direction a été réduit à deux seulement – ​​à se livrer aux derniers préparatifs.

Sophie Raworth animera le débat à Stoke, avec le rédacteur politique de la BBC Chris Mason et le rédacteur économique Faisal Islam proposant une analyse et quelques questions de suivi.

Le public du studio sera entièrement composé de personnes qui ont voté conservateur lors des dernières élections générales.

Après avoir présenté leurs plans économiques et d’immigration au cours du week-end, les deux camps rivaux se disputent la politique étrangère et la sécurité, l’un accusant l’autre d’être indulgent envers la Chine.

S’adressant aux radiodiffuseurs lundi matin, le nouveau ministre du Cabinet, Johnny Mercer, a exprimé sa frustration face à la nature amère de la course à la direction.

Il a averti que “sur la trajectoire actuelle”, le parti conservateur serait hors du pouvoir dans deux ans.

“La nature puérile de cette course à la direction est embarrassante”, a-t-il déclaré. “Il est temps d’élever les normes.”

Des bulletins de vote par correspondance seront envoyés aux membres conservateurs le 5 août.