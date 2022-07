Débat TalkTV – Près de 40% des électeurs disent que Truss est plus en contact avec les préoccupations du public – et 18% soutiennent Rishi

RISHI Sunak est en retrait avec les Britanniques – après qu’un sondage a révélé que près de 40% des électeurs conservateurs pensent que Liz Truss est plus au courant des inquiétudes du pays.

Seulement 18% des personnes interrogées pensent que M. Sunak a une meilleure compréhension des préoccupations auxquelles sont confrontés les gens ordinaires.

Rishi Sunak est en retrait avec les électeurs conservateurs, un nouveau sondage a révélé Crédit : Paul Edwards

Près de 40% des électeurs conservateurs pensent que Liz Truss a une meilleure emprise sur les problèmes auxquels la nation est confrontée Crédit : Paul Edwards

Les résultats de l’enquête Opinium ont été révélés par Kate McCann alors qu’elle revenait sur TalkTV ce soir quelques heures après son effondrement dramatique alors qu’elle interrogeait les deux candidats à la direction.

“Nous avons fait un sondage sur le débat hier soir”, a-t-elle déclaré.

“Il est intéressant de noter que 38% des électeurs conservateurs ont trouvé que Liz Truss était la plus au courant des préoccupations du public, contre 18% qui pensent que Rishi Sunak l’est.

“C’est une grande différence là-bas.

«En ce qui concerne les priorités des électeurs conservateurs, les réductions d’impôt l’emportent sur les dépenses de la fonction publique de 44% à 22%, ce qui est significatif.»

Et un deuxième sondage auprès du public – y compris des électeurs non conservateurs – a mis M. Sunak, Mme Truss et Sir Keir Starmer sur un pied plus ou moins égal.

On a demandé aux répondants pour qui ils voteraient lors d’une élection générale.

Il y avait peu de choses pour séparer les trois politiciens, a déclaré Kate.

Les résultats ont été révélés après qu’un commentateur de haut niveau a déclaré que M. Sunak “ne croit pas” à la suppression de la TVA sur les factures d’énergie – malgré un demi-tour “hurlant” après le débat sur le leadership d’hier soir.

Henry Hill de Conservative Home a fustigé le député quelques heures après avoir annoncé qu’il ferait économiser 160 £ aux ménages en supprimant la taxe pendant un an.

S’adressant à Kate, M. Hill a déclaré que le changement soudain confondrait probablement les Britanniques.

“Que vous soyez d’accord avec lui ou non, au moins il défendait sa position principale”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, il poursuit Liz Truss. Il est clair qu’il ne croit pas aux réductions d’impôts.”

“Demi-tour”

La rédactrice politique du Sun, Kate Ferguson, a déclaré que M. Sunak avait précédemment averti les électeurs “nous ne pouvons pas simplement réduire les impôts” et que les Britanniques doivent être prêts à “se replier et à faire face à l’inflation”.

Sa récente annonce “va à contre-courant” de sa politique, a-t-elle déclaré.

“Je pense certainement qu’il était sous pression pour montrer qu’il allait faire quelque chose de tangible”, a déclaré Kate.

“Liz Truss a été direct en tordant le couteau.”

Mais elle a déclaré que les électeurs veulent savoir ce qui est fait pour aider pendant la crise du coût de la vie – et « peuvent pardonner le demi-tour s’il y a de l’argent supplémentaire dans leur poche ».

M. Sunak s’oppose depuis des mois à une réduction de la TVA, affirmant que cela n’aiderait pas ceux qui en avaient vraiment besoin.

Cependant, il a maintenant promis de l’introduire à partir d’octobre, lorsque les factures devraient encore augmenter.

Il a également promis une refonte des avantages sociaux pour remettre davantage de Britanniques au travail.

Plus tôt cette année, le député a été contraint de mettre en place deux forfaits pour aider les ménages avec des factures qui s’envolent.

Il a accordé une réduction de 400 £ sur les factures d’énergie, une somme forfaitaire unique de 650 £ aux familles les plus pauvres, 150 £ aux demandeurs de prestations d’invalidité et 300 £ aux retraités.

Et aujourd’hui, il promet d’aller encore plus loin, en exposant son plan d’hiver alors que le plafond des prix de l’énergie devrait atteindre plus de 3 000 £.

Mais Team Truss l’a accusé d’un « demi-tour hurlant ».

Les deux candidats ont été confrontés aux questions des lecteurs de Sun lors du débat sur TalkTV hier soir Crédit : Dan Charité

Mais l’émission a été interrompue lorsque la présentatrice Kate McCann s’est effondrée en direct à l’antenne Crédit : pixel8000