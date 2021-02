Débat SCOTUS, audience de confirmation de William Burns, Tiger Woods: 5 choses à savoir mercredi

La Cour suprême débattra de la question de savoir si des délits méritent une perquisition à domicile sans mandat

La Cour suprême entendra mercredi les arguments dans une affaire DUI en Californie qui a des implications considérables pour le pouvoir de la police aux États-Unis La question en litige: quand la police peut-elle entrer dans une maison sans mandat? La police est généralement tenue d’avoir un mandat en vertu de l’interdiction du 4e amendement sur les «fouilles déraisonnables». Mais les tribunaux ont permis des exceptions lorsqu’un officier est à la «poursuite» d’un suspect soupçonné d’avoir commis un crime, et quelques États ont étendu l’exception aux poursuites pour délit. Les groupes de liberté civile affirment que l’affaire pourrait élargir considérablement les pouvoirs de la police, permettant l’entrée à domicile pour un large éventail d’infractions mineures.

Vous préférez écouter? Découvrez le podcast 5 choses:

Le choix de Biden pour le chef de la CIA de faire face aux questions de confirmation

Le candidat du président Joe Biden au poste de directeur de la CIA se rendra mercredi devant la commission du renseignement du Sénat pour son audience de confirmation. William Burns, 64 ans, est un ambassadeur de carrière et ancien secrétaire d’État adjoint avec près de quatre décennies d’expérience dans la négociation avec des adversaires américains. S’il était confirmé, Burns prendrait la tête de la CIA à un moment où les menaces de la Chine, de la Russie et de l’Iran s’intensifiaient. Il sera probablement confronté à des questions mercredi sur la cyberattaque SolarWinds, l’intrusion liée à la Russie dans les réseaux d’agences gouvernementales américaines et d’entreprises privées.

Tiger Woods se remet après une opération chirurgicale pour des blessures graves

Le week-end dernier, Tiger Woods espérait la possibilité de jouer au Masters cette année. Maintenant, il se remet d’un accident de voiture auquel il a eu la chance d’avoir survécu, selon le député qui a répondu à la scène. Woods, 45 ans, a subi une intervention chirurgicale d’urgence mardi pour réparer des dommages importants à la jambe et à la cheville droites, après avoir été impliqué dans un accident d’une voiture à Rancho Palos Verdes, près de Los Angeles, ce matin-là. L’équipe de Woods a déclaré dans un communiqué que le golfeur était « éveillé, réactif et en convalescence dans sa chambre d’hôpital » au Harbor-UCLA Medical Center. Anish Mahajan, médecin en chef et PDG par intérim de l’hôpital, a déclaré que Woods avait plusieurs fractures ouvertes affectant à la fois les parties supérieure et inférieure de son tibia droit et de son péroné, les deux os principaux de la jambe. Les os ont été stabilisés « en insérant une tige dans le tibia », a-t-il ajouté.

Un record de 5,6% des adultes américains s’identifient comme LGBTQ, selon un sondage. Et les jeunes conduisent les chiffres.

Un nombre record d’adultes américains – 5,6% – s’identifient comme LGBTQ, une augmentation propulsée par une jeune génération affirmant sa présence dans le monde, selon un sondage publié mercredi. L’enquête de Gallup marque un bond de plus d’un point de pourcentage par rapport au dernier sondage de 2017 dans lequel 4,5% des adultes se sont identifiés comme LGBTQ. Les 18 millions d’adultes estimés comme LGBTQ représentent une trajectoire ascendante depuis que Gallup a commencé à suivre l’identification en 2012, a déclaré Jeff Jones, rédacteur en chef de Gallup. «Cela reflète ce que nous voyons dans la société et la façon dont la société change», a-t-il déclaré. L’un des plus gros titres du sondage 2020 est l’émergence d’adultes de la génération Z, ceux de 18 à 23 ans: 1 sur 6, soit 15,9%, s’identifient comme LGBTQ.

Les responsables du Capitole américain détailleront les législateurs sur les artefacts endommagés lors de l’émeute du 6 janvier

Les hauts responsables administratifs détailleront les dommages causés au Capitole américain à la suite de l’attaque du 6 janvier, y compris les dommages chimiques aux statues présidentielles et la destruction de la plate-forme d’inauguration. Dans un témoignage préparé, la conservatrice de la Chambre des représentants, Farar Elliott, dira aux législateurs que son ministère a besoin d’au moins 25000 $ pour les réparations d’urgence et la conservation des artefacts historiques – y compris les dommages chimiques potentiels aux statues et aux peintures d’anciens présidents américains comme Thomas Jefferson, John Quincy Adams et James Madison. L’audience intervient alors que plusieurs panels du Congrès enquêtent sur l’émeute, qui a fait cinq morts et entraîné de multiples blessures. Mardi, les sénateurs ont fait pression sur les responsables actuels et anciens des forces de l’ordre sur les échecs en matière de sécurité et de renseignement.