Débat républicain en direct : Trump absent alors que huit candidats à la présidentielle se disputeront la vedette

19h02 HAE Les Républicains s’apprêtent à s’affronter lors du premier débat présidentiel, sans Trump

Bonsoir et bienvenue dans notre couverture en direct du premier débat des primaires républicaines, qui mettra en vedette tous les principaux prétendants du parti à la présidentielle – à l’exception du favori, Donald Trump.

Pendant que ses huit rivaux s’affrontent sur la scène du débat à Milwaukee, Trump s’assoira pour une interview avec un commentateur d’extrême droite. Tucker Carlsonqui sera diffusé en même temps.

Pendant ce temps, en Géorgie, les coaccusés de l’ancien président dans l’acte d’accusation déposé par le procureur du comté de Fulton Fani Willis suite à leur tentative de perturber les élections de 2020, ils ont passé la journée à se rendre, notamment Rudy Giulaniqui s’est rendu après avoir versé une caution de 150 000 $.

Le débat débutera à 21 heures, heure de l’Est, sur Fox News, et mettra en vedette les candidats suivants : le gouverneur de Floride Ron DeSantisancien gouverneur du New Jersey Chris Christisénateur de Caroline du Sud Tim Scottentrepreneur Vivek Ramaswamyancien ambassadeur de Trump à l’ONU Nikki Haley et son ancien vice-président Mike Penceet ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson. Gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum était censé être là, mais il vient de se blesser à la jambe lors d’un match de baseball et ne peut pas y assister.

Suivez-nous ici pendant que nous le couvrons en direct.