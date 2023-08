Débat républicain de Milwaukee : Nikki Haley a présenté son sexe comme un atout

Lorsque le premier débat républicain de 2024 a débuté mercredi, le visuel de la scène était saisissant : sur elle se trouvaient sept hommes vêtus de costumes sombres et de cravates rouges, et une femme – l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley – vêtue d’une robe bouclée blanche et bleue. . Son sexe s’est immédiatement démarqué et, au cours du débat, Haley a utilisé cette distinction comme un atout.

« Je pense que c’est exactement pourquoi Margaret Thatcher a dit que si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme », a plaisanté Haley à la suite d’un échange prolongé d’insultes personnelles entre l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy. (Entre autres choses, Christie a déclaré que Ramaswamy ressemblait « à ChatGPT » sous forme humaine, tandis que Ramaswamy a accusé Christie d’avoir serré dans ses bras l’ancien président Barack Obama.) Dans ce commentaire, et dans d’autres, Haley s’est appuyée sur son sexe comme argument de vente unique lorsqu’il s’agissait de son style de leadership et comme facteur dans la façon dont elle discute de politiques telles que l’avortement.

Il s’agit d’une décision notable étant donné la réticence des républicains à adopter ce qu’ils appellent la politique identitaire – ou même à admettre que la race et le sexe peuvent affecter la façon dont vous abordez la politique. Le GOP a longtemps qualifié la politique identitaire de source de division et a fait valoir qu’elle suggère à tort que différents groupes peuvent vivre des expériences uniques et être marginalisés.

Bien que la stratégie de Haley puisse ne pas plaire au segment des électeurs républicains qui ont encore des opinions sexistes, elle, ainsi que des positions politiques légèrement plus modérées, pourraient trouver un écho auprès des électrices modérées qui se sont détournées de Trump – et du GOP – en 2020. Haley a souligné mercredi qu’elle estime qu’elle est particulièrement bien équipée pour reconquérir ces électeurs, arguant qu’en raison de ses actions et de ses politiques passées, « Trump est le politicien le plus détesté d’Amérique. Nous ne pouvons pas gagner des élections législatives de cette façon.»

Selon un groupe de discussion Navigator Research mené auprès de 33 électeurs indépendants du Wisconsin après le débat, 45 pour cent ont déclaré qu’ils pensaient qu’Haley avait gagné, la proportion la plus élevée de tous les candidats. Cependant, même si Haley a peut-être conquis un petit échantillon d’indépendants dans un État clé, pour capitaliser sur les gains qu’elle a réalisés mercredi soir, elle devra d’abord sortir de la primaire républicaine. Et pour le moment, la performance dominante de Trump dans les sondages primaires fait qu’il est difficile d’imaginer comment Haley, ou tout autre candidat républicain, pourrait remporter l’opportunité de faire campagne aux élections générales.

Comment Haley a fait référence au genre pendant le débat

En plus de la phrase qu’elle utilisait pour s’en prendre à ses collègues candidats, Haley faisait référence au genre de manière plus implicite dans ses réponses concernant plusieurs politiques.

En parlant de l’avortement, par exemple, et de la façon dont le Parti républicain peut tenter de reconquérir les électeurs consternés par les interdictions du Parti républicain, elle a parlé de sa propre expérience difficile d’avoir des enfants et de l’importance de trouver un « consensus » sur des propositions qui maintiennent à l’esprit que l’avortement est « personnel pour chaque femme et chaque homme ». Dans sa réponse, Haley n’a pas fourni de réponse spécifique quant à sa position sur l’interdiction, mais a plutôt déclaré qu’elle soutenait la possibilité pour les électeurs d’avoir leur mot à dire.

« Traitons cela comme une question respectueuse, humanisons la situation et arrêtons de la diaboliser », a-t-elle déclaré.

Dans un autre échange, Haley a utilisé son genre comme moyen de perpétuer un sentiment haineux anti-trans en affirmant à tort que les femmes trans dans les équipes sportives féminines posaient un problème majeur. « Je dirai toujours que je vais me battre pour les filles parce que les filles fortes deviennent des femmes fortes. Les femmes fortes deviennent des leaders fortes », a-t-elle déclaré. « Les garçons biologiques n’ont leur place dans les vestiaires d’aucune de nos filles. »

Le Parti républicain a du mal à recruter des électrices

Le cadre du débat de Haley intervient alors que le Parti républicain a à la fois eu du mal à attirer les électrices et a fait des progrès en élisant davantage de femmes au Congrès à un rythme glacial. Lors des élections de 2020, le président Joe Biden a remporté 57 % des électrices, tandis que Trump en a remporté 42 %, selon les sondages à la sortie des urnes de CNN. Au Congrès, 43 pour cent des démocrates de la Chambre sont des femmes, contre seulement 16 pour cent des républicains.

Comme le titre le titre d’un éditorial du Chicago Sun-Times de 2022 du commentateur républicain SE Cupp : « Les républicains ont un problème de femme ».

L’intention des Républicains de faire reculer le droit à l’avortement n’a fait qu’exacerber ce problème en éloignant encore davantage les électrices du parti. Un sondage NBC News de juin 2023 a révélé que 67 % des femmes désapprouvaient le renversement de Chevreuil, dont 66 pour cent de femmes de banlieue et 77 pour cent de femmes âgées de 18 à 49 ans. Les initiatives de vote sur l’avortement ont également remporté de gros succès en 2022, et la question a semblé profiter aux démocrates, à la fois lors des élections de 2022 et lors de celles qui ont suivi, comme une course à la Cour suprême du Wisconsin qui était fortement centrée sur la question.

Les commentaires de Haley sur son identité et son positionnement légèrement plus modéré sur certaines politiques pourraient être un moyen pour les républicains d’atteindre certains de ces électeurs qui pensent que le Parti républicain est allé trop loin en matière d’avortement. Il semble cependant peu probable que cela fasse une différence pour la viabilité de sa candidature immédiate à la primaire républicaine.

Bien que les sondages post-débat ne soient pas encore disponibles, la dernière moyenne des sondages FiveThirtyEight donne Trump à 52 pour cent et Haley à 3 pour cent. Plusieurs des arguments qu’elle a avancés au cours du débat – notamment sur les dépenses massives de Trump et son impopularité nationale – cherchaient à saper cette avance, même si jusqu’à présent, rien – y compris les nombreux problèmes juridiques de l’ancien président – ​​n’a fait une brèche significative.