Débat républicain 2023 : 2 gagnants, 3 perdants

L’absence de Donald Trump du débat mercredi soir n’a finalement eu aucune signification : il s’agit toujours de la nomination de l’ancien président à perdre, et malgré quelques moments de conflit et de clarté entre les huit candidats républicains à la présidentielle présents sur scène, aucun candidat n’est apparu comme une alternative claire.

Pourtant, sans l’ancien président, les huit prétendants réunis à Milwaukee, dans le Wisconsin, ont pu avoir une discussion animée sur une série de questions : l’interdiction de l’avortement, la réalité du changement climatique, la criminalité urbaine, l’éducation de la maternelle à la 12e année, l’immigration, la Russie. -Guerre d’Ukraine et montée en puissance de la Chine. Les différences entre les candidats étaient claires, leurs expériences variées étaient pleinement visibles et, à certains moments, on pouvait voir un éclair d’un vieux type de débat du Parti républicain pré-Trump, délibérer sur les dépenses gouvernementales, l’immigration clandestine et la politique étrangère.

Mais aussi animée que soit la conversation, personne sur scène ne sera probablement le prochain président. Pourtant, une fois ce fait surmonté, le débat de mercredi soir permet de tirer quelques leçons sur l’état de la course et du Parti républicain.

Voici deux gagnants et trois perdants du premier débat présidentiel républicain.

Gagnant : Donald Trump

Ce n’est que lorsque l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a critiqué les près de 8 000 milliards de dollars de dépenses fédérales autorisées sous la présidence Trump que l’un des huit candidats a critiqué le favori de la primaire – et ce n’est qu’environ 15 minutes après le début du débat.

L’ancien président est sorti du débat de mercredi soir comme le grand vainqueur, même s’il n’était pas présent. Il n’a subi aucun coup de surprise majeur de la part des candidats sur scène, a été fréquemment défendu par l’une des voix les plus fortes de la salle (Vivek Ramaswamy), et après une question des modérateurs Martha MacCallum et Bret Baier, six des huit candidats promis pour le soutenir même s’il est reconnu coupable d’un crime.

Le public a également montré cette fidélité. Lorsque l’ancien gouverneur du New Jersey Christie ou Haley ou l’ancien vice-président Mike Pence disait quelque chose de critique à l’égard de Trump, ils étaient hués. À la fin de la soirée, aucun candidat ne semblait pouvoir constituer une alternative réaliste à Trump.

Et tandis que Trump a fait l’objet de critiques attendues le 6 janvier de la part de Christie, de l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, et de Pence, les tentatives d’attaquer Trump ont également renforcé l’apparente inutilité de toute cette affaire. Alors que les candidats étaient heureux de se chamailler sur la politique, les références conservatrices et les antécédents, ils n’ont pas réussi à porter le moindre coup fatal à l’homme qui les menait tous à deux chiffres, sondage après sondage.

Perdant : toute alternative à Trump

Alors que Trump était le grand gagnant de toute la soirée, tous les autres semblaient perdants. Oui, chacun des participants au débat a eu ses moments d’éclat : Mike Pence a retrouvé un second souffle lorsque les sujets de l’avortement, du 6 janvier et de la politique étrangère ont été abordés ; Ramaswamy s’est battu avec Pence et Christie, a tenu tête à eux et a semblé assommer les prétendants avec ses réponses pleines d’esprit ; et Haley, apparemment fatiguée de Ramaswamy vers la fin de la nuit, l’a martelé sur ses positions en matière de politique étrangère.

Mais personne n’est apparu comme une alternative claire et non Trump. La défense de Pence de ses actions le 6 janvier n’a pas innové, les attaques de Christie’s Trump ont été accueillies par des huées, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott n’a pas pu briser le moule d’un politicien de carrière, et le schtick de lance-grenades Trump-lite de Ramaswamy a pris de l’ampleur. fastidieux. Il a commencé à se faire huer de plus en plus fréquemment après avoir déclaré que le changement climatique était un « canular ».

Dans les limites de ce débat, Haley se démarque comme la candidate qui a tenu bon, a fait suffisamment de blagues et a confronté Ramaswamy juste comme il le fallait. Mais rien de tout cela ne suffira probablement à la catapulter en tête du peloton ou à défier sérieusement Trump.

Perdant : Ron DeSantis

Au début de la soirée de débat, le gouverneur de Floride était toujours le candidat non-Trump le plus plausible pour remporter l’investiture. Il restait le deuxième meilleur candidat dans la plupart des sondages et la menace la plus sérieuse pour Trump, même s’il était atténué par de mauvaises nouvelles, des dérapages dans les sondages et une campagne en difficulté. Mais il n’a pratiquement jamais été au centre de l’attention mercredi – ni pour s’en prendre à Trump pour tenter de gagner du terrain contre le favori, ni pour attaquer les rivaux les moins bien placés qui tentent de lui ravir la deuxième place.

Dans le même temps, il a été presque complètement ignoré par les autres candidats – une exception évidente étant lorsque Haley a réfuté la prémisse d’une question sur les commentaires de DeSantis plus tôt cette année selon lesquels la guerre entre la Russie et l’Ukraine était un « conflit territorial ». Le fait que ses rivaux n’aient pas vu l’intérêt de l’attaquer montre qu’il n’est peut-être plus considéré comme un risque légitime – et ses réponses monotones n’ont pas non plus inspiré beaucoup de réponse de la part du public.

Gagnant : Un parti républicain pré-Trump

Parce que si peu de candidats étaient prêts à s’en prendre à Trump, le débat pouvait parfois ressembler à un retour en arrière rafraîchissant d’un concours républicain d’avant Trump, un débat où les propositions politiques, les divergences sur des questions spécifiques et les détails comptaient réellement – ​​même s’ils étaient importants. où les différences entre les candidats étaient assez marquées. Les candidats soutiendraient-ils une interdiction nationale de l’avortement ? Si oui, avec quel calendrier ? Les candidats seraient-ils favorables au recours à la force meurtrière à la frontière sud contre les cartels de la drogue ? Voudraient-ils envahir le Mexique pour faire cela ? Et comment géreraient-ils l’économie ? Gèleraient-ils les dépenses publiques ?

Les modérateurs ont posé des questions destinées à alimenter une conversation de fond, dont une sur le changement climatique et le rôle de l’humanité dans son aggravation, ce qui a été un peu choquant compte tenu du lieu (Fox News) et du contexte (une primaire du GOP). Même si l’ambiance a changé à mesure que les candidats se tiraient dessus à mesure que la nuit avançait, pendant au moins la première heure du débat, les discussions constantes sur les dettes, l’équilibre budgétaire, la confrontation avec la Russie et la Chine et la lutte contre l’avortement ressemblaient à un rappel à un une autre époque de la politique républicaine.

Perdants : Bret Baier et Martha MacCallum

Oui, la plupart des questions étaient bonnes et substantielles. Mais les co-animateurs de Fox News ont perdu le contrôle du débat dès le début et ne l’ont jamais récupéré. Les candidats n’ont pas respecté le délai de 30 secondes pour leurs réfutations, ont abusé des possibilités qui leur étaient offertes de répondre lorsqu’ils étaient mentionnés par un autre candidat, ont constamment pivoté et ont refusé de répondre aux questions – en particulier celles concernant Trump. Les modérateurs ne pouvaient pas non plus garder un œil sur le public, qui acclamait, huait et prenait toute demande de décorum de la part des animateurs comme plutôt des suggestions. Bonne chance aux prochains hôtes, pour le prochain débat, qui aura lieu dans environ un mois.