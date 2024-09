Débat présidentiel Harris-Trump sur ABC News : comment regarder et ce qu’il faut savoir

L’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris devraient s’affronter lors de leur premier débat de l’élection de 2024 la semaine prochaine, modéré par ABC News.

À quelques semaines du jour du scrutin, le débat est une opportunité cruciale pour les deux candidats de travailler à convaincre les électeurs indécis. ce qui devrait être une compétition serrée.

Le débat est l’occasion pour Harris – devenue candidate démocrate après le retrait du président Joe Biden de la course à la Maison Blanche après sa performance décevante lors du débat de juin – et Trump d’expliquer leurs politiques sur des questions clés. C’est la première fois que les deux hommes se rencontrent en personne.

De même, le débat est la première occasion pour Trump d’attaquer Harris tout en exposant certaines de ses propres positions.

Voici ce qu’il faut savoir sur le débat et comment y participer.

La vice-présidente Kamala Harris, l’ancien président Donald Trump. Marco Bello/Reuters, Jeenah Moon

Comment regarder ou diffuser en direct le débat

Il existe plusieurs façons de regarder le débat présidentiel sur ABC News, qui est produit en collaboration avec la chaîne d’information de Philadelphie WPVI-TV, propriété d’ABC.

Il sera diffusé sur ABC et diffusé en streaming sur ABC News Live, Disney+ et Hulu. ABC News Live est disponible sur Samsung TV+, The Roku Channel, les appareils Amazon Fire TV, YouTube, Tubi et la plupart des autres plateformes de streaming. Les téléspectateurs peuvent également diffuser le débat sur l’application ABC sur un smartphone ou une tablette, sur ABC.com et les appareils connectés.

ABC News Digital et 538 diffuseront en direct les dernières nouvelles du débat au fur et à mesure qu’elles se déroulent et fourniront des analyses, des vérifications des faits et une couverture des plus grandes conclusions de la soirée.

L’ancien président Donald Trump et le président Joe Biden participent au premier débat présidentiel des élections de 2024 dans les studios de CNN à Atlanta, en Géorgie, le 27 juin 2024. Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images

Quand et où a lieu le débat présidentiel ?

Le débat aura lieu à Philadelphie au National Constitution Center le mardi 10 septembre à 21 heures (heure de l’Est).

La vice-présidente Kamala Harris s’exprime à la North Western High School de Détroit, dans le Michigan, le 2 septembre 2024. Brendan McDermid/Reuters

Qui modère le débat présidentiel sur ABC News ?

Le présentateur et rédacteur en chef de « World News Tonight », David Muir, et la présentatrice d’ABC News Live « Prime », Linsey Davis, serviront de modérateurs.

L’émission spéciale pré-débat, « Race for the White House », sera animée par Martha Raddatz, correspondante en chef des affaires internationales et co-présentatrice de « This Week », Jonathan Karl, correspondant en chef à Washington et co-présentateur de « This Week », Mary Bruce, correspondante en chef de la Maison Blanche et Rachel Scott, correspondante principale au Congrès. Elle sera diffusée à 20 heures (heure de l’Est) et diffusée en streaming sur les plateformes d’ABC.

Quelles sont les règles de base ?

Harris et Trump ont tous deux accepté les règles du débat, qui prévoient notamment que leurs micros seront coupés lorsque le temps appartient à un autre candidat.

Les règles convenues comprennent :