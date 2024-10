Débat présidentiel entre Trump et Harris : les faits saillants | Couverture en direct

Taylor Swift annonce sur Instagram soutenir Kamala Harris à l’élection présidentielle

Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l’élection présidentielle de 2024. […] Je pense qu’elle est une dirigeante solide et douée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes dirigés par le calme et non par le chaos. J’ai été très encouragée et impressionnée par le choix de son colistier, Tim Walz, qui défend depuis des décennies les droits des personnes LGBTQ+, la fécondation in vitro et le droit des femmes à disposer de leur propre corps at-elle écrit sur le réseau social.