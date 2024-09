Débat pour le poste de gouverneur de Washington opposant le procureur général à l’ancien shérif qui a aidé à attraper un tueur en série

SEATTLE — Le procureur général de longue date de Washington et un ancien shérif connu pour son travail de traque du tueur en série de Green River s’affrontent lors d’un débat mercredi soir alors qu’ils se disputent pour devenir le prochain gouverneur de l’État, bastion démocrate, qui n’a pas connu de course ouverte pour son poste le plus élevé depuis plus d’une décennie.

Bob Ferguson, un démocrate qui est procureur général depuis 2013, affrontera l’ancien shérif et ancien représentant américain Dave Reichert, un républicain, à Spokane lors d’un débat organisé par l’Association of Washington Business and Greater Spokane Inc.

Aucun républicain n’ayant occupé le poste de gouverneur depuis près de 40 ans, Reichert devra affronter une bataille difficile en novembre. Ferguson a reçu environ 45 % des voix lors des primaires d’août se qualifier pour l’élection généralecontre environ 27 % pour Reichert. Un autre républicain en lice, le vétéran militaire Semi Bird, a obtenu environ 11 % des voix lors des primaires.

Dans le cadre du système primaire de l’État, tous les candidats apparaissent sur le même bulletin de vote, quel que soit leur parti, les deux premiers étant qualifiés pour l’élection générale.

Ferguson a été soutenu par les dirigeants démocrates des États, notamment Patty Murray, présidente pro tempore du Sénat américain, et Jay Inslee, qui est le gouverneur en poste depuis le plus longtemps dans le pays et qui a décidé de ne pas briguer un quatrième mandat.

Reichert, qui a travaillé pendant 33 ans au bureau du shérif du comté de King, dont deux mandats à ce poste, a été approuvé par des dizaines de shérifs. King est le comté le plus peuplé de l’État, où se trouve Seattle.

Reichert a été le premier détective du comté affecté à l’affaire du tueur de la Green River, du nom de la voie navigable où le premier des 49 corps de femmes a été retrouvé en 1982. Gary Ridgway a été arrêté et condamné en 2003, pendant le deuxième mandat de Reichert en tant que shérif.

La sécurité publique est une question clé pour Ferguson et Reichert, car l’État connaît une augmentation des crimes violents et se classe au dernier rang du pays en termes de nombre d’agents de police par habitant depuis plus de 12 ans, selon l’Association des shérifs et chefs de police de Washington. Chaque candidat s’est engagé à embaucher davantage de policiers.

Le plan de Ferguson prévoit d’allouer 100 millions de dollars pour aider les juridictions locales à recruter davantage de policiers, notamment par le biais de primes à l’embauche. Reichert a déclaré que les élus doivent montrer qu’ils soutiennent les forces de l’ordre, notamment en protégeant les lois sur l’immunité qualifiée, afin de recruter davantage de policiers.