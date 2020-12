Les membres du Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras débattront de l’interdiction des chars de la police et des agents pénitentiaires du célèbre défilé de la fierté lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisation samedi.

La proposition a été avancée par Pride in Protest, un groupe d’activistes cherchant à ramener l’événement de renommée mondiale à ses racines radicales.

Selon eux, la présence de la police dans la marche rend les peuples autochtones peu sûrs de participer, à la lumière des taux élevés d’incarcération et de surveillance policière excessive qui sont au cœur du mouvement Black Lives Matter.

Les membres du Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras débattront de l’interdiction des chars de la police et des agents pénitentiaires samedi (Sur la photo: des agents de police participent au 42e défilé annuel de Mardi Gras gay et lesbien le 29 février 2020)

Un manifestant étant retiré du parcours du défilé par la police devant le char du Parti libéral lors du 42e défilé annuel des gays et lesbiennes du Mardi Gras à Sydney, le samedi 29 février 2020.

«Le mouvement Black Lives Matter a inspiré une responsabilité mondiale de chaque être humain pour reconnaître les dégâts et l’énorme coût en vies humaines qui revient aux mains de la police», a déclaré Bridget Harilaou, organisatrice de Pride in Protest.

Bridget Harilaou, qui ne s’identifie pas comme homme ou femme et veut être connue sous le nom de Mx Harilaou, est une militante de premier plan qui a aidé à mobiliser des manifestants pour les rassemblements Black Lives Matter à Sydney plus tôt cette année.

Mx Harilaou faisait partie des dizaines de manifestants rassemblés dans la gare centrale par la police, ce qui a provoqué de violents affrontements. Elle a également été arrêtée lors de manifestations de réfugiés.

Le conseil d’administration du Mardi Gras a déclaré dans un communiqué que l’exclusion des « groupes ou individus lesbiens, gays, bisexuels, transgenres, intersexués et queer des événements de Sydney Gay et Lesbian Mardi Gras en fonction de leur carrière, de leur association, de leur affiliation politique ou de la bannière qu’ils souhaitent marcher sous ne correspond pas à notre valeur intrinsèque et fondamentale de l’inclusion.

Le conseil d’administration de Mardi Gras s’oppose à cette décision, qui dit qu’elle irait à l’encontre de la « valeur fondamentale » de l’événement, à savoir l’inclusion.

Les participants défilent au défilé annuel du Mardi Gras gay et lesbien à Sydney le 29 février 2020

Les membres de Pride in Protest présenteront sept autres motions à l’AGA, y compris des offres pour désinviter officiellement les dirigeants libéraux Scott Morrison et Gladys Berejiklian d’assister au défilé (Photo: 42e anniversaire du Mardi Gras)

Des motions similaires ont échoué lors de deux AGA précédentes.

Les membres de Pride in Protest présenteront sept autres motions à l’AGA, y compris des offres pour désinviter formellement les chefs libéraux Scott Morrison et Gladys Berejiklian d’assister au défilé.

Ils veulent également que Mardi Gras fasse preuve de solidarité avec le mouvement Black Lives Matter en soutenant les appels à démanteler la police et à abolir les prisons.

Le groupe Pride in Protest cherche à élargir sa part des huit postes au conseil d’administration de l’organisation après avoir remporté une place en 2019. Quatre candidats se présentent sous la marque du groupe.

Les motions ne lieraient pas formellement l’organisation si elles recueillaient la majorité des voix, mais Pride in Protest soutient que le conseil devrait suivre les souhaits de ses membres.

Des policiers sont vus lors de la 41e parade annuelle du Mardi Gras gay et lesbien à Sydney, le samedi 2 mars 2019

La commissaire adjointe Gelina Talbot, la commissaire adjointe de la police de NSW pour la sexualité, la diversité des genres et l’intersexualité, a déclaré que la force était déterminée à continuer de défiler dans le défilé, comme elle le fait depuis 1996.

Elle a également déclaré que la marche démontrait son soutien à ses employés LGBTIQ et à la communauté queer en général.

« Nous reconnaissons notre histoire, et donc l’importance de travailler en étroite collaboration avec la communauté et de participer au festival Mardi Gras, pour réduire les obstacles à la dénonciation des crimes et pour déclarer publiquement et fièrement notre soutien à la communauté LGBTIQ », a déclaré Mme Talbot dans une déclaration.

En raison de la pandémie de Covid-19, la parade du Mardi Gras 2021 aura lieu au Sydney Cricket Ground le 6 mars.

On estime que 5 000 personnes sont invitées à participer au défilé avec 23 000 spectateurs depuis les gradins.