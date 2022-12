Débat NBA : que surveiller le jour de Noël ?

Joyeux Noël, fidèles de la NBA !

Cette semaine, notre panel de reporters NBA — Mélissa Rohlin , Eric Bucher et Yaron Weitzmann – jette un œil aux cinq affrontements du jour de Noël et à ce qu’il a en tête avant un délicieux assortiment de vacances.

1. Quel jeu de Noël attends-tu le plus avec impatience et pourquoi ?

Weitzmann : C’est assez facile pour moi. C’est Bucks-Celtics, le premier match de la saison entre ce que je pense que la plupart seraient d’accord pour être les deux meilleures équipes de la NBA. En plus d’être un bon outil de mesure pour les deux équipes, ce jeu aura également des enjeux. Si vous pensez que les Celtics et les Bucks sont destinés à se rencontrer lors de la finale de la Conférence de l’Est, leur bilan en tête-à-tête pourrait très bien finir par déterminer si ce match aura lieu à Milwaukee ou à Boston.

Rohlin : Bucks-Celtics est le plus intéressant, en ce qui concerne le basket-ball. Mais j’attends aussi avec impatience les Warriors-Grizzlies à cause de toutes les racailles qui ont eu lieu entre les équipes la saison dernière. N’oublions pas qu’après que les Warriors aient remporté le championnat, Klay Thompson, sans aucune provocation, a dénoncé à quel point cela l’avait “énervé” lorsque Jaren Jackson Jr. a tweeté “La force du nombre” après que les Grizzlies aient battu les Warriors lors d’un match de saison régulière, se moquant de leur slogan. Thompson a poursuivi en traitant Jackson de « putain de clochard », ainsi que de « putain de clown », ajoutant : « Tu vas te moquer de nous ? Tu n’es jamais venu ici avant, bruh. Donc, oui, leur premier match de la saison devrait être amusant.

Boucher : Les deux bons choix. Difficile de ne pas aller avec Bucks-Celtics au n ° 1 pour toutes les raisons données par Yaron, mais je vais y aller avec un troisième, aussi étrange que cela puisse paraître – Lakers-Mavs. Ce sont deux équipes qui ne sont pas censées être là où elles sont au classement avec des stars extrêmement fières et de haut niveau à Luka et LeBron. Cela ouvre un road trip de cinq matchs pour les Lakers et un homestand de trois matchs pour les Mavs. Il y a un air de désespoir autour des deux équipes. Je ne sais pas combien une victoire ferait pour l’une ou l’autre équipe, mais cela en dirait long sur qui sont vraiment les Mavs s’ils ne peuvent pas battre une équipe des Lakers sans AD à domicile sous les projecteurs nationaux. Les Lakers, quant à eux, doivent trouver un moyen d’arrêter leur spirale depuis qu’AD est tombé avec une blessure de stress au pied.

2. Quel élément du match Bucks-Celtics regarderez-vous le plus près?

Weitzmann : La défense des Bucks l’année dernière a été construite autour de l’idée qu’il était acceptable d’abandonner les non-corner-3 comme compromis pour protéger la peinture. Ils ont essayé cette stratégie lors des séries éliminatoires contre les Celtics et ont été brûlés par Grant Williams, et donc cette année, ils ont peaufiné les choses – seules huit équipes permettent à leurs adversaires de prendre un plus grand pourcentage de leurs tirs en profondeur, selon Nettoyer la vitre . L’an dernier, ils étaient avant-derniers de la catégorie. Les Celtics, quant à eux, tirent près de la moitié de leurs tirs derrière la ligne des 3 points. Je suis fasciné de voir comment cela se passe sur le terrain.

Rohlin : J’ai hâte de voir l’intensité de ce match. Ce sera leur première rencontre depuis le deuxième tour des séries éliminatoires la saison dernière, qui s’est transformé en un slugfest de sept matchs. Jayson Tatum et Giannis Antetokounmpo sont tous deux les meilleurs candidats MVP cette saison et ce genre de jeux a des implications sur cette course. Qui va émerger comme le meilleur chien lors de la vitrine de Noël tant vantée?

Boucher : Deux éléments qui pourraient finir par n’en faire qu’un : comment l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, utilise-t-il Giannis et quel Tatum apparaît. Bud a été un peu plus disposé à donner à Giannis des missions défensives légitimes cette saison, heureusement, plutôt que de lui faire subir des menaces offensives moindres pour économiser son énergie pour la fin offensive. Nous n’allons pas voir Giannis sur Tatum tout au long du match, mais j’aimerais jeter un coup d’œil à cela à des moments cruciaux du jeu. Le besoin ou l’intérêt pour cela, cependant, tout dépend de Tatum. Je suis toujours abasourdi par ce que j’ai vu lorsque les Celtics ont eu leur première rencontre contre les Warriors cette saison : un Tatum hésitant, oserais-je dire, effrayé. Ce n’était pas non plus la première fois qu’il semblait voir des fantômes contre un grand rival. Il a pondu un œuf contre le Miami Heat quelques matchs plus tôt et a enchaîné la performance contre les Warriors avec un autre œuf pondu contre les Clippers. Si Tatum veut dissiper l’image sur laquelle on ne peut pas compter sur lui dans les grands matchs, ce serait un bon point de départ.

3. Est-ce qu’un aperçu du match final de la Conférence Ouest de cette saison aura lieu le jour de Noël ? Pourquoi ou pourquoi pas?

Weitzmann : Je suppose que Nuggets-Suns ou, encore plus probablement, Grizzlies-Warriors pourrais être des aperçus des finales de la Conférence Ouest, mais je n’achète pas les Suns et les Warriors auront un sérieux terrain à rattraper chaque fois que Steph Curry reviendra sur le terrain. Non, à mon avis, les Grizzlies et les Nuggets sont les deux équipes à battre dans l’Ouest. Je pense que les Grizzlies sont clairement les favoris – ils ne seront meilleurs que lorsque Desmond Bane reviendra sur le terrain – et j’adore la façon dont les Nuggets empilent les victoires malgré quelques difficultés en défense et Jamal Murray travaille toujours sur le chemin du retour de sa blessure et dans un an.

Rohlin : La Conférence de l’Ouest est tellement bloquée en ce moment qu’un seul match sépare les quatre meilleures équipes et que quatre matchs séparent les Nuggets, tête de série, et les Timberwolves du Minnesota, 10e. Donc, vraiment, la conférence est grande ouverte. Je pouvais voir les Nuggets et les Suns s’affronter lors de la finale de l’Ouest, ainsi que les Grizzlies et les Mavericks. Le gros point d’interrogation ici pour moi, ce sont les Warriors, assis 11e à l’Ouest. Il est difficile de les voir atteindre la ronde de championnat compte tenu de leur difficulté cette saison. Mais il semble également imprudent de négliger une équipe qui sait gagner autant que Golden State. Il sera fascinant de voir comment cette saison se déroulera pour eux, surtout en sachant les implications qu’un autre titre – ou une saison décevante – pourrait avoir sur la liste de la dynastie.

Boucher : Comment cela se pourrait-il que les Clippers ne jouent pas ? Je ne voudrais pas prédire qui participera à la finale de la conférence et je suppose que cela pourrait finir par être Nuggets-Suns, mais bon, quel attrait cela a-t-il vraiment? Les Suns sont en quelque sorte devenus une équipe peu aimable, la discorde DeAndre Ayton-Monty Williams ne semble pas disparaître de sitôt, et autant on parle du succès de la bulle des Lakers comme étant une valeur aberrante, les Nuggets n’ont pas ressemblait à l’équipe qui a pris d’assaut Orlando. Je sais, je sais, les blessures ont joué un grand rôle là-dedans, mais Jamal Murray et Michael Porter Jr. sont de retour, ont-ils ajouté Kentavious Caldwell-Pope, Bones Hyland continue de s’améliorer et le Joker continue d’être un maestro offensif – mais le record de la conférence est le résultat d’un festin d’équipes perdantes (12-3) et malgré la défense classée 25e. C’est peut-être l’année pour les Nuggets, mais à ce stade, je vais toujours rouler avec les Clippers étant l’une des deux équipes qui se battent pour le titre de conférence. Malgré la disponibilité limitée de Kawhi Leonard, ils sont de loin la meilleure équipe défensive de la Conférence Ouest et, à pleine puissance, ont toute l’attaque dont ils ont besoin.

4. À ce stade de la saison, quelle équipe, quel joueur ou scénario a été le plus intrigant ?

Weitzmann : Nikola Jokic plaidant pour avoir remporté un troisième MVP consécutif et Zion Williamson validant tout le battage médiatique avant le repêchage sont deux bonnes réponses, mais je regarde Dallas, où Luka Doncic affiche des numéros de MVP (32,5 points, 8,6 passes décisives, 8,3 rebonds, 49,4 FG%) mais cela n’a pas d’importance car son casting de soutien est si faible. Vous pouvez également voir Doncic devenir frustré. Quelque chose va devoir céder ici. Que ce soit Doncic qui demande plus d’aide ou pour un autre type de changement. Mais c’est certainement une situation à surveiller.

Rohlin : Pour moi, ce sont les Nets. Ils sont passés d’un désastre total (Kevin Durant voulant un échange, Kyrie Irving étant au centre des négociations commerciales, Steve Nash se faisant virer, Irving étant impliqué dans un drame à cause de son tweet dirigeant les gens vers un film antisémite, etc.). Jusqu’à présent, alors qu’ils sont l’équipe la plus chaude de la ligue avec une séquence de sept victoires consécutives. Cette équipe a connu plus de drames et de hauts et de bas au cours des derniers mois que de nombreuses équipes au fil des ans. Cela fait toujours une montre intéressante.

Boucher : Ce que j’aime, c’est qu’il n’y en a pas qu’un, mais je vais opter pour l’Utah Jazz qui est une équipe éliminatoire avec un record de victoires en ce moment après avoir échangé leurs deux All-Stars, Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Ils étaient censés tirer pour décrocher le choix n ° 1 et Victor Wembanyana, et peut-être qu’ils le feront toujours, mais pour l’instant, le nouveau président de l’équipe, Danny Ainge, nous fait tous deviner ce qu’est vraiment leur match final cette saison. Ils ne sont pas seuls non plus. Les Thunder d’Oklahoma City et les Indiana Pacers sont deux autres équipes jeunes, passionnantes et amusantes qui devaient être des mangeurs de fond et les deux ont été très compétitives. À l’heure actuelle, il n’y aura pas d’équipe qui remportera 60 victoires et il n’y en aura pas une avec moins de 20. C’est beaucoup de parité, bien plus que ce à quoi nous nous attendions.

5. Le Knicks ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs et affronteront Philly le dimanche. Les Knicks sont-ils de retour ?

Weitzmann : Cela dépend de la façon dont vous définissez “retour”. Peuvent-ils faire les séries éliminatoires? Absolument. L’équipe est profonde, Jalen Brunson est excellent et leur défense est excellente, surtout maintenant qu’Evan Fournier, Cam Reddish et Derrick Rose ont été mis au banc en faveur de Quentin Grimes et Deuce McBride. Combinez cela avec les luttes à Miami, Toronto et Atlanta, et vous avez des ouvertures dans l’Est. Mais les Knicks peuvent-ils battre les Celtics, les Bucks, les Cavaliers, les Sixers ou les Nets dans une série éliminatoire ? Non.

Rohlin : Je suis d’accord avec Yaron ici. Les Knicks sont réapparus comme une équipe intéressante et amusante. Mais peuvent-ils réellement rivaliser avec les poids lourds de la Conférence Est ? Je ne pense pas. Cela étant dit, Brunson connaît une saison assez longue, avec des sommets moyens en carrière en points (20,4) et en passes décisives (6,3), et s’il continue de s’améliorer à ce rythme, les Knicks pourraient certainement être une équipe à surveiller à l’avenir.

Boucher : Redevenir un prétendant au titre ? Bon Dieu, non. C’est plus de 20 ans dans le rétroviseur. De retour d’une complète non-pertinence ? Bien sûr. C’est bien qu’ils soient compétitifs, mais comme je viens de le noter dans la question précédente, qui n’est pas compétitif un soir donné ? La caractéristique des équipes de Tom Thibodeau est qu’elles remportent des victoires en saison régulière pour gagner une tête de série voyante en séries éliminatoires, puis se font rebondir bien plus tôt qu’une équipe avec une tête de série aussi voyante en séries éliminatoires serait normalement rebondie. Ne me demandez pas de croire que cette équipe Knicks-Thibs sera différente.

