Débat GOP 2024 : les rivaux de DeSantis tentent de retourner son record de Floride contre lui

L’attaque soutenue contre sa performance en Floride marque un nouveau moment dans la campagne présidentielle de DeSantis, alors que des rivaux enhardis comme Nikki Haley et Chris Christie s’en prennent à l’un de ses derniers piliers de force politique.

« Ils le voient se vider de son sang et ils essaient de convaincre ces électeurs de venir vers eux », a déclaré Jason Cabel Roe, un consultant national républicain non affilié à aucun candidat à la présidentielle. « C’est la seule chose qui lui reste. Si vous êtes avec lui, c’est à cause de son casier judiciaire.

Il n’y a pas si longtemps, de telles attaques auraient été impensables. Au cours de ses cinq premières années en tant que gouverneur, DeSantis a gagné une renommée apparemment universelle à droite pour sa politique en Floride : des représentations élogieuses dans les médias conservateurs, un respect réticent ou une véritable admiration de la part de ses pairs et de ses concurrents dans la politique républicaine.

Quoi qu’il arrive à DeSantis pendant la campagne présidentielle, il semblait qu’il aurait toujours la Floride.

DeSantis a commencé l’année bien en avance sur le pack GOP, derrière Trump par environ 13 points en janvier et des donateurs passionnants à la recherche d’une alternative à l’ancien président. Mais DeSantis a désormais environ 40 points de retard sur le favori et se retrouve à la troisième place ou en dessous dans certains premiers sondages d’État. Les donateurs sont frustrés et ses adversaires à un chiffre sentent une ouverture, sur laquelle ils ont tenté de capitaliser lors de la mise en jeu de mercredi.

Lors du premier débat présidentiel organisé à Milwaukee, ses rivaux ont à peine évoqué son bilan en tant que gouverneur. Cela a complètement basculé cette semaine lorsqu’il a essuyé les critiques de Haley, du sénateur de Caroline du Sud Tim Scott et même de l’ancien vice-président Mike Pence.

Haley, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud, a remis en question la position de DeSantis sur l’énergie, affirmant notamment qu’il avait interdit la fracturation hydraulique en Floride. (DeSantis a plaidé en faveur d’une interdiction, mais elle n’a jamais été promulguée.) Pence a souligné que les niveaux de dépenses avaient augmenté pendant le mandat de DeSantis et a mentionné que Nikolas Cruz, qui avait été reconnu coupable du meurtre de 17 personnes lors de la fusillade de masse au lycée de Parkland, avait été condamné à la prison à vie au lieu d’être condamné à la peine de mort – ce qui suggère que DeSantis était faible en matière de criminalité. Pence n’a pas remarqué que DeSantis avait vivement critiqué la décision et a répondu en faisant adopter une modification de la loi sur la peine de mort en Floride.

Le gouverneur de Floride est devenu une étoile conservatrice montante avec ses positions contre les confinements et les mandats liés à Covid, mais il s’est également retrouvé impliqué dans des batailles sur l’éducation, y compris une querelle avec Disney sur le projet de loi controversé de l’État sur les « droits parentaux dans l’éducation », connu par les critiques comme « Ne dites pas gay », qui interdisait l’enseignement des études de genre et de l’orientation sexuelle dans les classes inférieures. C’est ce bilan que DeSantis a utilisé comme cadre pour la majeure partie de sa campagne.

Certains consultants républicains n’ont pas trouvé les lignes d’attaque efficaces. Un sondage 538/Washington Post/Ipsos réalisé immédiatement a constaté que les électeurs républicains des primaires qui l’ont regardé ont déclaré aux sondeurs que DeSantis avait fait le meilleur travail. Mais les efforts de ses adversaires reflètent une tentative de saper les principaux arguments de vente de DeSantis auprès des électeurs du GOP.

Certains républicains de Floride, quant à eux, se sont hérissés des attaques contre le bilan de DeSantis et ont déclaré que cela ne reflétait pas fidèlement le travail qu’il avait accompli en tant que gouverneur. Ryan Petty, dont la fille a été tuée par Cruz à Parkland, a attaqué Pence sur les réseaux sociaux.

« Comment osez-vous utiliser la tragédie de Parkland comme un coup politique à bas prix », a écrit Petty sur les réseaux sociaux. « Vous devriez vous excuser immédiatement. Les gouverneurs ne choisissent pas de jury et ne les obligent pas à voter pour la justice.»

Christian Ziegler, président du Parti républicain de Floride qui n’a soutenu personne dans la course, a qualifié les attaques lors du débat de « tactique politique typique » pour « trouver un point ou deux » à utiliser pour critiquer DeSantis.

« Mais si vous voulez avoir une histoire complète, tout ce que vous avez à faire est de regarder les chiffres de la migration intérieure ventilés par État pour voir que la Floride est l’État n°1 vers lequel les gens déménagent », a déclaré Ziegler. « La politique mise à part, il est clair que la Floride a une marque forte et est l’État le mieux gouverné du pays. »

L’équipe de DeSantis a également répliqué à Haley, en publiant une déclaration vantant son bilan en matière de politique d’assurance après que le modérateur de Fox News, Stuart Varney, se soit demandé pourquoi la Floride avait un taux si élevé de résidents non assurés. Sa campagne affirmait également que il a gagné le débat basé sur le dossier même qui a été attaqué. À la fin de la soirée, DeSantis était défier Trump dans une confrontation en tête-à-tête.

« Les candidats désespérés doivent clarifier leurs faits », a déclaré le porte-parole de la campagne Bryan Griffin dans un communiqué concernant la critique de Haley selon laquelle son adversaire s’oppose à la fracturation hydraulique et interdit le forage offshore.

Griffin a souligné le rôle de DeSantis plan énergétique récent et a juré qu’il baisserait les prix de l’essence s’il était élu.

La présidente du Parti démocrate de Floride, Nikki Fried, a salué la nouvelle attention portée au bilan de DeSantis et l’a critiqué pour avoir suggéré qu’il ne soutenait pas une interdiction de la fracturation hydraulique.

« Ron a toujours essayé de transformer son récit et a réussi à s’en sortir en Floride », a déclaré Fried. « Les Floridiens ont compris et, Dieu merci, le pays aussi. »

L’une des plus grandes critiques du bilan de DeSantis est venue à plusieurs reprises du seul candidat républicain à sauter les débats. Trump — qui se vante d’avoir nommé des juges à la Cour suprême qui ont renversé Roe contre Wade – a décidé de dénoncer l’interdiction de l’avortement de six semaines en Floride, que Desantis a signée en pleine nuit, et d’avertir que de telles mesures pourraient coûter la Maison Blanche aux Républicains. Trump a également critiqué la gestion par DeSantis de la crise de l’assurance de biens en Floride, qui a entraîné des hausses substantielles des tarifs pour les résidents.

Mais pour le reste du terrain, d’autres problématiques ont servi de matière à attaques.

«Tous ces candidats ont une tonne de [opposition research] sur DeSantis et chiffre, autant le publier maintenant », a déclaré le consultant national du GOP Alex Conant, qui ne travaille pour aucun candidat à la présidentielle. « Il n’y a aucune raison stratégique car ce n’est pas comme s’il représentait une menace pour aucun d’entre eux. »

Ben Lefebvre a contribué à ce rapport.