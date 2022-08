Débat final du parti : 3 candidats conservateurs sur 5 participent

OTTAWA –

Jean Charest a passé mercredi le dernier débat officiel de la course à la chefferie des conservateurs fédéraux à faire valoir que son expérience en tant que chef politique était ce dont le parti avait besoin pour s’unir, alors qu’il restait six semaines à la course.

Le député rural de l’Ontario Scott Aitchison et Roman Baber, un ancien législateur ontarien que Doug Ford a expulsé du caucus pour s’être opposé aux blocages de COVID-19, ont également déclaré que si les conservateurs espèrent vaincre les libéraux, chaque candidat dans la course doit s’engager à se rassembler après le le nouveau chef est choisi le 10 septembre.

Charest, un ancien premier ministre du Québec avait pressé le parti de tenir un troisième débat à la direction. Au cours de l’événement, sans nommer de noms, a réprimandé la décision des autres dans la course de sauter le débat.

“Si nous voulons unir le parti, vous devez vous présenter”, a-t-il déclaré.

Pierre Poilievre, le principal rival de Charest dans la course, a passé la soirée à faire campagne en Saskatchewan.

Charest a déclaré qu’un candidat qui ne se présente pas au débat sur la direction “est comme un poisson qui dit qu’il ne veut pas nager dans l’océan”.

Poilievre, le favori perçu dans la course, ainsi que Leslyn Lewis, une députée recrue qui s’est classée troisième dans la course à la direction du parti en 2020, ont tous deux choisi de ne pas participer.

Ils avaient tous deux déclaré que le débat de mercredi à Ottawa était inutile et mal choisi pour les campagnes essayant de faire remplir et poster leurs bulletins de vote par leurs partisans et les autres membres du parti.

Selon les règles du parti, Poilievre et Lewis devraient être condamnés à une amende de 50 000 $ pour avoir sauté l’événement. Bien que les règles du parti stipulent que l’amende pour tout candidat qui décide de sauter un débat officiel est automatique, le comité d’organisation des élections à la direction du parti aura le dernier mot.

Charest n’était pas d’accord avec leur argument selon lequel le débat n’était pas nécessaire.

Au cours du débat, il a déclaré qu’une majorité des quelque 670 000 membres du parti n’avaient pas encore envoyé leurs bulletins de vote, suggérant qu’ils étaient encore en train de se décider.

Mercredi après-midi, le parti a signalé que 150 000 bulletins de vote avaient été retournés.

Les trois candidats qui se sont présentés au débat ont commencé par réfléchir à ce qu’ils avaient entendu des Canadiens et des membres du parti pendant le concours, qui a commencé après que le caucus conservateur a voté pour évincer l’ancienne chef Erin O’Toole du poste le plus élevé.

Charest s’est présenté comme le seul candidat qui pourrait changer le record du parti de perdre des élections fédérales consécutives au profit des libéraux, dirigés par le premier ministre Justin Trudeau.

“Vous en avez assez de perdre”, a déclaré Charest.

Baber a déclaré qu’il continuerait de défendre les Canadiens touchés par les mandats de vaccination contre la COVID-19. Il a également souligné qu’il n’avait pas peur de défendre ses valeurs, y compris contre le programme climatique des libéraux.

À un moment donné, il a déclaré que pour faire face au changement climatique, il chercherait à augmenter la quantité d’arbres plantés chaque année dans le pays.

“J’adore les arbres”, a-t-il déclaré.

Aitchison, qui tout au long de la course a adopté un ton optimiste, a déclaré qu’il croyait que le Canada pouvait tenir son engagement d’atteindre zéro émission nette tout en annulant le prix national du carbone, qui est le cri de ralliement préféré des fidèles du parti.

Charest s’est engagé à supprimer le prix fédéral sur les biens de consommation tout en imposant une redevance aux plus gros émetteurs.

Il a déclaré que le parti doit présenter un plan climatique crédible s’il espère gagner sa chance au gouvernement et a souligné son expérience dans l’élaboration de plans climatiques en tant que premier ministre du Québec.

“Un slogan n’est pas un plan climatique”, a déclaré Charest, qui était ministre fédéral de l’Environnement sous le premier ministre progressiste-conservateur Brian Mulroney. Il a ensuite dirigé ce parti.

La partie en anglais du débat, qui a occupé les 45 premières minutes, a comporté des discussions plus amicales que des combats entre candidats.

La salle était petite, sans le public habituel ni même les écrans, et les trois candidats ont rejoint le modérateur, le président du parti Rob Batherson, autour d’une petite table dans une salle exiguë.

Avant le début du débat, Charest a qualifié la configuration de “bizarre”, ajoutant: “Je n’ai jamais rien vu de tel.”

En plus de répondre à des questions sur la lutte contre les changements climatiques, ils ont également parlé de régler les voyages au Canada et de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones.

Batherson a déclaré aux candidats et aux téléspectateurs “nous n’avons pas de trombones tristes dans ce débat”.

Il faisait référence aux effets sonores utilisés lors du débat officiel en anglais en mai, que de nombreux membres du parti, dont Poilievre, ont fortement critiqués.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 août 2022.