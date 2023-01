Débat en Espagne sur les restrictions régionales du droit à l’avortement

La décision d’un gouvernement régional de restreindre le droit à l’avortement dans une grande partie du centre de l’Espagne a relancé le débat vendredi sur la question dans le pays du sud de l’Europe, à l’approche des élections locales de cette année.

Dans le cadre des nouvelles mesures adoptées par la coalition conservatrice et d’extrême droite gouvernant la région de Castille et León, les femmes qui souhaitent avorter dans cette région doivent se voir offrir un accès facultatif aux ressources non sollicitées par les médecins avant de commencer la procédure.

Il s’agit notamment d’écouter le rythme cardiaque du fœtus, de passer une échographie 4D et d’obtenir des conseils psychologiques, dans le but de réduire le nombre d’avortements.

Les patients sont libres de refuser l’une de ces suggestions.

LA DÉCISION SUR L’AVORTEMENT DONNE ENFIN UNE CHANCE À L’ENFANT POUR LA PROTECTION JURIDIQUE QU’ILS MÉRITENT

Les nouvelles mesures ont été présentées jeudi par le vice-président d’extrême droite du gouvernement régional, Juan Garcia-Gallardo, dont le parti Vox est le partenaire junior de la coalition du parti populaire conservateur espagnol en Castille et Leon. Les gouvernements régionaux espagnols sont compétents en matière de politique de santé publique au niveau régional. Le pays fait face à des élections régionales en juin.

“Nous allons proposer à chaque parent qui le souhaite une vidéo en temps réel pour voir la tête, les mains, les pieds, les doigts. Bref, toutes les parties du corps de l’enfant en gestation.” dit Garcia-Gallardo.

L’annonce a suscité de vives critiques dans toute l’Espagne, de la part du gouvernement central de gauche et même du chef conservateur de la région de Madrid.

Garcia-Gallardo a insisté vendredi sur le fait que les mesures entreraient immédiatement en vigueur en Castille et León, où vivent environ 2,5 millions des 47 millions d’habitants que compte l’Espagne.

Mais la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, a déclaré qu’aucun compromis ne serait autorisé dans le domaine du droit à l’avortement.

La plupart des nombreuses femmes ministres du gouvernement central se sont précipitées pour condamner ce qu’elles ont décrit comme une attaque contre les droits des femmes – une bannière politique principale pour la coalition gouvernementale de gauche espagnole.

Isabel Díaz Ayuso, une figure conservatrice de premier plan et chef de la région de Madrid, a annoncé de manière inattendue vendredi une nouvelle ligne d’assistance téléphonique pour les femmes enceintes. “Les femmes devraient pouvoir choisir librement les informations qu’elles souhaitent obtenir”, a-t-elle déclaré.

En Espagne, l’avortement est autorisé jusqu’à la 14e semaine de grossesse, et le pays a récemment pris plusieurs mesures pour renforcer les droits à l’avortement à l’échelle nationale.

L’année dernière, le parlement contrôlé par la gauche a adopté une loi interdisant l’intimidation des femmes entrant dans les cliniques d’avortement, où les groupes anti-avortement avaient souvent l’habitude de manifester pour tenter de faire changer d’avis les patients. Le pays a également abandonné l’obligation pour les jeunes de 16 et 17 ans d’obtenir le consentement parental avant de mettre fin à une grossesse.

Bien que le catholicisme ne soit pas la religion officielle de l’Espagne, il conserve une forte influence sur une partie de la population. Fortement catholique pendant des siècles, le pays a été gouverné de 1935 à 1975 par le régime national-catholique autoproclamé du dictateur militaire, le général Francisco Franco.