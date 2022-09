Débat décisif au Brésil à la veille de l’élection présidentielle

Le titulaire d’extrême droite Jair Bolsonaro avait besoin d’une solide performance pour assurer un second tour contre l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, le favori dans les sondages. Cinq autres candidats ont également participé.

Quelques heures avant le débat sur le réseau Globo, un sondage réalisé par Datafolha indiquait qu’une victoire au premier tour était à portée de main pour da Silva, ce qui l’obligerait à obtenir plus de voix que tous les autres candidats réunis.

Pour cette raison, Mauro Paulino, l’ancien chef de Datafolha, a déclaré que le débat de jeudi était “le plus important depuis la redémocratisation du Brésil” en 1985.

Da Silva, dont la performance lors du premier débat il y a quelques semaines a été qualifiée de tiède par les analystes, a tenté de montrer plus d’énergie dans ses réponses à Bolsonaro.

Mais le débat s’est rapidement transformé en un va-et-vient féroce entre les deux, chacun lançant des insultes personnelles et le modérateur leur accordant des occasions répétées de répondre.

“C’est insensé qu’un président vienne ici et dise ce qu’il dit”, a déclaré da Silva. “C’est pourquoi les gens vous renverront chez vous le 2 octobre.”

Simone Tebet, une sénatrice proche des dirigeants de l’agro-industrie et considérée comme une modérée dans la course, a attaqué Bolsonaro sur son bilan environnemental dans un segment lié au changement climatique.

« Votre administration est celle qui a fait brûler les biomes, les forêts et mes zones humides du Pantanal. Votre administration s’est occupée des mineurs et des bûcherons et les a protégés », a-t-elle déclaré. “Vous, à cet égard, avez été le pire président de l’histoire du Brésil.”