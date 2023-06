Débat annulé après qu’un homme aurait menacé de tirer sur des candidats à la mairie de Toronto

Un homme qui aurait proféré jeudi des menaces violentes contre des candidats à la mairie de Toronto, ce qui a conduit à l’annulation d’un débat et à la suspension d’événements publics par certains candidats, a été arrêté.

La police de Toronto a tweeté jeudi soir l’arrestation de Junior François Lavagesse, 29 ans, qui était recherché pour menaces de lésions corporelles, port d’arme dissimulée et armes dangereuses.

Selon la police, le suspect est entré jeudi matin dans un endroit situé dans le secteur des avenues Mortimer et Memorial Park et aurait fait des remarques selon lesquelles il tirerait sur des candidats à la mairie avant de brandir ce qui semblait être une arme à feu.

La police de Toronto publie une image du suspect recherché pour avoir prétendument menacé de tirer sur des candidats à la mairie de Toronto. (Service de police de Toronto)

« Aucun candidat n’était présent lorsque les menaces ont été proférées aujourd’hui. Autant que je sache, le lieu n’est lié à aucune apparition de candidat », a déclaré plus tôt au CP24 la porte-parole de la police de Toronto, Stephanie Sayer.

Sayer a ajouté que la police avait ensuite envoyé un e-mail aux 102 candidats à la mairie pour les informer de l’enquête policière.

« Il s’agissait d’une menace générale et aucun candidat spécifique n’a été nommé », lit-on dans l’e-mail.

Sayer a déclaré que la police de Toronto n’avait pas conseillé aux candidats d’annuler leurs comparutions. Malgré cela, un débat organisé par la Fédération des associations des résidents du nord de Toronto et la Fédération des associations des résidents du sud de Toronto, qui devait se tenir à l’auditorium de l’Université OCAD, a été annulé.

Plusieurs candidats qui étaient censés participer ont déclaré qu’ils ne seraient plus présents avant l’annulation, invoquant des problèmes de sécurité.

De plus, Josh Matlow et Brad Bradford ont déclaré qu’ils suspendaient tous leurs événements publics jusqu’à ce que le suspect soit appréhendé.

S’adressant au CP24, Matlow a déclaré qu’il avait été informé pour la première fois de la menace par le directeur de la sécurité de l’entreprise à l’hôtel de ville. Après l’appel, il a déclaré avoir informé son équipe de campagne et décidé de fermer son bureau.

« Notre équipe ne va pas travailler dans des situations où elle pourrait être menacée. Ils ne vont pas être dans notre bureau en ce moment », a déclaré Matlow.

Le débat du maire de Toronto ce soir à #OCADU organisée par la Fédération des associations de résidents du nord de Toronto (FoNTRA) et la Fédération des associations de résidents du sud de Toronto (FoSTRA) a été annulée. — Université OCAD (@OCAD) 1 juin 2023

« Nous n’allons pas non plus assister à des événements publics, à la fois pour protéger notre équipe, mais tout aussi important, nous ne voulons pas que le public soit menacé de quelque manière que ce soit à cause de ce que nous traversons. »

Quant à savoir quand il prévoit de reprendre ses apparitions publiques, Matlow a déclaré que ce serait une décision au jour le jour basée sur les conseils de la police.

« Je pense que c’est vraiment triste que cette interruption soit survenue à un moment où je pense que de plus en plus de gens s’engagent dans l’élection du maire. Et j’espère que c’est un moment très temporaire et que nous pourrons tous revenir à discuter si que ce soit la sécurité, que ce soit l’abordabilité, que ce soit tous les services sur lesquels nous comptons », a-t-il déclaré.

Bradford a également déclaré qu’il s’appuierait sur les conseils de la police de Toronto sur la manière dont sa campagne se déroulerait.

« C’est malheureux, mais la sécurité publique doit être une priorité. Et je sais que la police de Toronto travaille très dur pour assurer la sécurité du public dans toutes les campagnes également », a-t-il déclaré à CP24.

Quant à l’annulation du débat, Bradford a déclaré qu’il y aura d’autres opportunités pour atteindre les électeurs.

« Il reste encore beaucoup de campagne. Je ne m’inquiète donc pas de pouvoir faire passer le message. Nous le faisons tous les jours. Il existe différents canaux pour le faire. »

Mitzie Hunter a également annulé ses activités de campagne restantes « par prudence » et a déclaré qu’elle réévaluerait la situation vendredi.

Mark Saunders dit que l’incident est bouleversant.

« Ma première pensée, c’est le fait que j’ai du personnel et je me préoccupe de mon personnel et de son bien-être », a-t-il déclaré jeudi soir dans un entretien au CP24.

Quant à la façon dont il envisage de faire campagne, Saunders a déclaré que son équipe continuerait mais « ferait certaines choses un peu différentes » pour assurer la sécurité du personnel et du public assistant à ses événements.

« Notre plan est un plan simple. Nous allons y aller jour après jour et prendre des mesures de précaution supplémentaires pour aller de l’avant, afin de pouvoir franchir la ligne d’arrivée et ensuite voir ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Olivia Chow a déclaré dans un communiqué qu’elle était consciente de la menace.

« Des moments comme ceux-ci peuvent être troublants pour les personnes impliquées dans l’élection. Comme vous, nous en apprenons encore plus et je veux vous assurer que ma famille, mon équipe de campagne et mes bénévoles sont en sécurité », a-t-elle déclaré.

Ana Bailao a déclaré au CP24 qu’elle avait été informée de la menace alors qu’elle assistait à la levée du drapeau de la fierté à l’hôtel de ville.

« C’était assez choquant, terrifiant et triste », a-t-elle déclaré.

« C’est effrayant pour nos familles. Mais nous avons parlé à tous nos volontaires. Tout le monde est calme. Tout le monde est concentré sur la campagne. Nous sommes prudents. Tout le monde a la photo (du suspect). Mais nous avons parlé avec tous nos volontaires et s’assurer que tout le monde est au courant de la situation et se sente également pris en compte. »

Dans un communiqué supplémentaire, Bailao a déclaré que les menaces contre des élus ou des candidats aux élections sont « totalement inacceptables ».

« Je veux être extrêmement clair sur le fait qu’aucune menace ou intimidation de quelque nature que ce soit ne m’empêchera jamais de participer au processus démocratique et de travailler pour représenter les résidents de Toronto en tant que maire. »

Bailao a déclaré qu’elle ne serait jamais intimidée en tant que candidate et qu’elle prévoyait de poursuivre ses activités de campagne.

Anthony Furey entend également poursuivre son calendrier de campagne.

« Nous condamnons fermement toute forme de violence, ainsi que toute menace contre le processus démocratique », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Heureusement, personne n’a été blessé et nous sommes convaincus que la police de Toronto appréhendera rapidement et en toute sécurité la personne en question. Nous sommes solidaires de nos collègues candidats à la mairie de cette grande ville. »