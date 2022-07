Débat à la direction des conservateurs : qui, selon vous, gagnera ?

Les candidats à la direction des conservateurs ont été réduits à cinq et se préparent pour deux débats télévisés en direct avant un autre vote lundi. Et nous voulons savoir qui, selon vous, va gagner le concours pour être chef de parti et donc notre prochain Premier ministre.

Penny Mordaunt a réduit l’écart avec la favorite Rishi Sunak et a augmenté son avance sur Liz Truss lors du deuxième tour de scrutin des députés conservateurs jeudi.

L’ancien secrétaire à la Défense a remporté 83 voix, tandis que l’ancien chancelier en a remporté 101 – un écart de 18, trois de moins que l’écart après le premier tour.

Suella Braverman, qui a été éliminée du concours, a annoncé qu’elle soutiendrait désormais Mme Truss, et si ses partisans faisaient de même, le ministre des Affaires étrangères rivaliserait avec Mme Mordaunt pour le soutien.

Pendant ce temps, l’ancien ministre du Brexit, Lord Frost, a apporté son soutien à Mme Truss et a exhorté Kemi Badenoch à se retirer de la course à la direction des conservateurs et à soutenir le ministre des Affaires étrangères.

Il a appelé à “l’unité entre les partisans du libre marché” et a fait l’éloge de Mme Badenoch, mais a déclaré qu’elle devrait se retirer “en échange d’un travail sérieux dans une administration Truss”.

Tom Tugendhat a juré de continuer à se battre, malgré le soutien de seulement 32 députés conservateurs.

Ailleurs, Mme Truss a été accusé de “black-ops” dans sa lutte désespérée pour rester dans la course, alors que la droite du parti augmentait ses chances d’être le prochain Premier ministre. Deux principaux partisans du secrétaire aux Affaires étrangères ont qualifié la principale rivale de Mme Mordaunt d’inapte à être Premier ministre alors que la compétition tournait mal et sapait sa prétention de mener une campagne propre. Les luttes intestines des conservateurs surviennent alors qu’un haut partisan de Truss a révélé sa frustration envers les députés qui n’ont pas voté pour elle comme promis, racontant L’Indépendantt : “C’est l’électorat menteur le plus fourbe que vous ayez jamais rencontré.”

Le prochain tour de scrutin aura lieu lundi, avec des tours suivants si nécessaire jusqu’à ce qu’il reste deux candidats, qui s’affronteront ensuite au cours de l’été pour gagner le soutien des députés conservateurs. Leur choix du prochain Premier ministre sera annoncé le 5 septembre.

Selon vous, qui remportera la course à la direction des conservateurs ? Faites-le nous savoir en votant dans le sondage puis revenez bientôt pour voir les résultats.