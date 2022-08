Débat à la direction des conservateurs: les appels se multiplient pour une enquête sleaze “Fizz with Liz” alors que les rivaux font face à un nouvel affrontement

Écrire dans le Le télégraphe du jourLord Lawson of Blaby a déclaré: «Bien que Liz Truss ait de nombreuses qualités, ses plans comprendraient désormais environ 60 milliards de livres sterling de dépenses / réductions d’impôts non financées – et son message de réconfort sur le risque inflationniste associé – me rappelle inconfortablement les faux pas du gouvernement conservateur d’il y a 50 ans.