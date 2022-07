Débat à la direction des conservateurs en direct: Tugendhat dit que Johnson n’est pas honnête alors que Sunak et Truss s’affrontent sur la fiscalité

«L’épisode Apprentice from hell ne pouvait pas se terminer assez tôt pour elle. Bon chef d’équipe ? Pas la pauvre vieille Liz Truss de l’équipe Blue Horizon. Ou Liz “s’est ligotée et a remis son cul désolé sur une assiette de Rishi Sunak”, comme les choses se sont avérées.

“Tellement en bois qu’elle aurait dû être parrainée par Cuprinol, la ministre des Affaires étrangères n’a jamais vraiment poussé un gémissement de la part du public (bien qu’ils soient peut-être en train de mourir à l’intérieur, comme elle l’était), mais elle ne les a certainement pas gonflés non plus . Oratrice publique indifférente dans le meilleur des cas, elle est malheureusement aussi mauvaise qu’elle l’était lorsqu’elle a fait ce favori de YouTube, le discours du “fromage honteux” il y a quelques années.

“Boris Johnson doit être furieux. C’est censé être son arme secrète miracle, son candidat “Stop Sunak”, et il a mal choisi, comme si souvent. Truss est une politicienne tellement effrayée par une caméra et un public en direct de véritables électeurs flottants qu’elle ne peut même pas se faire pomper. Peut-être qu’elle rigole bien en privé autour de quelques verres et qu’elle est convaincante dans les comités du cabinet, mais c’est une ratée à la télé.