Débat à la direction des conservateurs – en direct: Truss, Sunak et leurs rivaux s’affrontent sur la fiscalité lors d’une deuxième confrontation télévisée

Rishi Sunak a défendu l’ancien statut fiscal non domicilié de sa femme Akshata et la richesse de sa famille lors du débat ITV.

“Mon beau-père est venu d’absolument rien, vient de faire un rêve et quelques centaines de livres que les économies de ma belle-mère lui ont fournies, et avec cela, il a continué à construire l’un des plus grands et des plus respectés au monde, les entreprises les plus prospères qui, soit dit en passant, emploient des milliers de personnes ici au Royaume-Uni.